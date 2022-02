Top 14. Toulon. ''Je ne m'étais jamais vu aussi bas'' : Christopher Tolofua revient sur sa période sombre

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mai dernier, Christopher Tolofua est revenu sur les pelouses le 30 janvier dernier après avoir traversé une sombre période.

Nous sommes le 8 mai 2021. Christopher Tolofua se blesse alors gravement lors de la large victoire des siens face à ses anciens partenaires toulousains (44-10). Le verdict est sans appel : une rupture des ligaments croisés. Pour Midi Olympique, le talonneur de 28 ans, est revenu sur cette période délicate et avoue être tombé au plus bas : ''J'ai été dans un état...Je ne m'étais jamais vu aussi bas [...] Je me sentais en forme au moment de ma blessure. J'attendais ce match face au Stade Toulousain avec une grande impatience, au moins depuis trois ans. C'était hyper important pour moi. Je me blesse à un moment où tout allait bien pour moi. J'étais en confiance. J'ai eu une micro dépression. Pas sur le moment, car on ne réalise pas. Mais après, au moment de digérer cette blessure, ça a été trè compliqué.''

RUGBY. RCT. Christopher Tolofua évoque son retour prochain après sa grave blessure



Tolofua, qui est depuis revenu à la compétition, a avoué être dans être passé par des moments de doute. Son état physique s'est dégradé après l'opération : ''J'ai fait deux infections, une, cinq semaines après l'opération, une autre dix jours après mon premier lavement. Les antibiotiques, je ne parvenais pas à les digérer. J'ai perdu beaucoup de poids. Je ne me sentais pas bien. Oui, j'ai développé une forme de dépression. Pour vous dire, juste en montant les escaliers, j'avais la nausée. Le moindre effort était compliqué. Ce n'était pas bénin. Je n'ai pas eu une opération simple . Ça ne s'est vraiment pas trop bien passé au début. J'ai eu la chance d'avoir une bonne génétique, notamment au niveau musculaire, pour récupérer par la suite.'' De retour contre le Stade Français le 30 janvier après avoir traversé un long chemin de croix, il ne cachait pas sa joie, toujours pour le bi-hebdomadaire. Sans oublier de remercier sa famille, qui a su répondre présent dans ces moments difficiles : ''Ce sourire, face à Paris, c'était pour ma femme et mes enfants. Je tire mon chapeau à ma femme, ce n'est pas simple d'avoir un casse-pieds comme ça à la maison (sourire)''. Désormais, Tolofua focalisé sur son club, essaiera de maintenir le RCT en Top 14, qui se refait peu à peu la cerise après une première partie de saison compliquée.