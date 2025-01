TOP 14. Test positif à la cocaïne : Après Jegou, une affaire révélée dans les rangs palois

Après Oscar Jegou il y a deux ans, c'est Reece Hewat (Section Paloise) qui vient d'être contrôlé positif à la cocaïne, il a été mis à pied par son club.

La Section Paloise fait face à une nouvelle qui secoue le club. Le troisième ligne australien Reece Hewat, 27 ans, a été contrôlé positif à la benzoylecgonine, principal métabolique de la cocaïne, lors d’un test réalisé en novembre dernier. Une annonce faite par le joueur lui-même à la direction, suivie d’un communiqué officiel du club ce mercredi.

Une mise à pied immédiate

Reece Hewat a reconnu une consommation "dans un cadre privé, en dehors de toute présence d’un membre du club", d’après le communiqué du club. En réponse, la Section Paloise a pris une décision forte : le joueur est mis à pied à titre conservatoire, en attendant les conclusions de la procédure de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Le club, dans son communiqué, n’a pas caché sa déception :

"Au-delà de l’immense déception et de la colère que génère cette nouvelle, le club et ses dirigeants expriment avec la plus grande fermeté leur rejet de ce comportement contraire à la loi, aux règles et à l’esprit du sport ainsi qu’à nos valeurs."

Un coup dur pour Hewat et la Section

Annoncé titulaire pour la rencontre de Challenge Cup face aux Dragons de Newport le week-end dernier, Hewat avait été remplacé à la dernière minute par Hugo Auradou. Ce test positif vient marquer un nouveau tournant dans une saison déjà compliquée pour l’Australien, qui revenait d’une longue blessure au genou.

Le joueur, arrivé à Pau pour apporter son expérience au pack, avait disputé six rencontres cette saison. Une suspension prolongée pourrait signifier la fin prématurée de son aventure en vert et blanc.

La Section Paloise veut agir contre les conduites addictives

Dans son communiqué, le club béarnais a également annoncé le renforcement de ses mesures de prévention contre les conduites addictives :

"Face à ce fléau, qui frappe chaque jour davantage notre société, le club à la conviction que le monde du sport doit s’engager de façon exemplaire."

Un programme d’accompagnement médical a été mis en place pour Hewat, mais la Section se réserve le droit de prendre des sanctions supplémentaires une fois le verdict de l’AFLD rendu.

Un cas loin d’être isolé dans le rugby français

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur du Top 14 ou de Pro D2 est impliqué dans un test positif à la cocaïne. L’année dernière, le flanker rochelais Oscar Jegou avait écopé d’un mois de suspension après avoir accepté de suivre un programme de traitement, réduisant ainsi sa sanction initiale. Cette situation relance le débat sur les conduites à risque dans le rugby professionnel, où la pression et les blessures peuvent mener certains joueurs à franchir la ligne rouge.