Top 14. ''Surfing'', conquête et confiance, la qualité offensive de UBB peut-elle inquiéter Toulouse ?

L'UBB en pleine confiance débarque à Toulouse pour défier le leader. Après huit essais marqués, les Bordelais devront être à la hauteur pour inquiéter les champions en titre.

Ce dimanche, l'UBB se déplace à Toulouse pour un remake de la dernière finale de Top 14. Après une victoire éclatante contre le Racing 92 (52-34), les Bordelais arrivent avec le plein de confiance. Huit essais marqués face à un candidat au Top 6, de quoi faire trembler le leader du Top 14 ?

Nous avons pris beaucoup de plaisir dans notre jeu, beaucoup de plaisir à faire vivre le ballon en essayant d'aller chercher les espaces.

Matthieu Jalibert, au cœur de l'animation offensive, a tenu à saluer la performance de ses avants. "C'est important d'avoir nos ballons, nos rampes de lancements. Quand on joue avec des avants performants et une conquête propre, c'est plus facile de mettre notre jeu en place", a-t-il confié au Midi Olympique. En effet, la propreté des rucks et la rapidité des ballons ont permis à l'UBB de trouver des espaces et de s'exprimer pleinement.

Le système bordelais, porté par l'approche technique de Noel McNamara, libère les talents offensifs de l’équipe. "On appelle ça le surfing", explique Jalibert. "Je pense que nous avons toujours été assez libres. Je pense surtout que le système nous permet de mettre en avant nos qualités techniques et de vitesse."

Les trois-quarts se déplacent d'un côté à l'autre du terrain, cherchant à déstabiliser la défense adverse. Un vrai plaisir pour l'ouvreur qui dispose d'options multiples pour créer du jeu.

Nous avons un cadre précis et nous pouvons bouger dedans pour essayer de trouver des solutions. Mais en tant qu'ouvreur, c'est un plaisir d'évoluer dans un tel système car j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'options avec énormément de joueurs qui travaillent autour de moi.

L'entraîneur Shaun Sowerby n'a pas caché son enthousiasme après la victoire contre le Racing. "On montre beaucoup d'énergie offensive", a-t-il affirmé à Rugbyrama.

Cependant, il sait que son équipe doit trouver un meilleur équilibre, notamment dans la gestion des fins de match, souvent plus compliquées. "Peut-être qu’on ressent une certaine excitation, qu’on force certaines phases offensives qui amènent des erreurs."

Face à Toulouse, l'UBB devra maintenir cette intensité offensive tout en évitant les erreurs coûteuses. Les Toulousains, leaders solides du championnat, sont réputés pour leur rigueur défensive. Un défi de taille pour les Bordelais.

On sait qu’on va à Toulouse, la semaine prochaine avec une image d’équipe dangereuse, qui peut s’imposer contre les meilleurs.

Le collectif bordelais a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Maintenant, reste à savoir si cette dynamique sera suffisante pour inquiéter le champion en titre ce week-end. Réponse dimanche.