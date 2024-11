TOP 14. Stade Toulousain. Le retour du patron ? Nouveau test pour le maestro Romain Ntamack face au Racing

Le Stade Toulousain retrouve son maestro ! Romain Ntamack a montré de belles choses contre Perpignan. Face au Racing, il pourrait confirmer son retour au plus haut niveau.

Après une longue absence due à une blessure, Romain Ntamack a fait un retour remarqué sur le terrain face à Perpignan le week-end dernier. Aligné à l'ouverture, l'international français n’a pas tardé à rappeler pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Ce samedi, il devrait être titulaire contre le Racing 92, un nouveau test pour l'ouvreur du XV de France avant de basculer en Champions Cup face à l’Ulster.

Une reprise encourageante face à l'USAP

« On a vu le Romain qu’on connaît. Un leader qui organise le jeu autour de lui », a confié David Mélé, l’entraîneur adjoint, au Midi Olympique. Lors de son match de reprise, Ntamack s’est notamment illustré en initiant une action conclue par un essai. « Quand il joue son jeu, c’est très dur à défendre. Il a la triple menace : la passe, le pied et l’engagement », a ajouté Mélé, se réjouissant de cette prestation prometteuse malgré une marge de progression évidente.

Son coéquipier Paul Graou a également salué son sérieux pendant la convalescence. « Romain est en forme. J’espère qu’il va enchaîner les gros matchs. » Une continuité dans ses performances serait en effet idéale pour aborder les échéances européennes avec confiance. Puis le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus.

Un collectif toulousain à la hauteur

En l'absence de cadres comme Ntamack et Dupont au début de la saison, le Stade Toulousain a tenu bon. Avec 41 joueurs déjà utilisés en Top 14 cette saison selon le Midol, le club affiche une profondeur de banc impressionnante. Rappelant les 59 joueurs alignés la saison dernière. Mais cette gestion millimétrée n’entame pas l’efficacité des Rouge et Noir, toujours en haut de tableau malgré les absences et les blessures. Des retours majeurs sont également attendus, notamment celui de Cyril Baille, absent depuis la fin de saison 2023/2024. Avec des piliers de l’effectif qui retrouvent leur meilleur niveau, Toulouse se projette avec ambition sur les semaines à venir.

Un test grandeur nature contre le Racing 92

Face au Racing 92, Ntamack aura l’opportunité de franchir une étape supplémentaire. Ce duel contre des Racingmen revanchards, en quête de certitudes et de points, sera un véritable test avant le choc face à l’Ulster en Champions Cup. Le Toulousain sera attendu non seulement en défense mais sur sa conduite du jeu et ses choix.

Lesquels doivent aider le champion de France à réaliser une performance convaincante face aux Franciliens. Mais si Ntamack manque encore de repères, Mola sait aussi qu'il peut compter sur d'autres éléments pour mener l'attaque des Rouge et Noir. Dupont, Mallia et Thomas Ramos peuvent assurer à l'ouverture. Ce dernier l'a montré avec brio lors de la tournée de novembre avec l'équipe de France.

Néanmoins, on sait que Ramos préfère évoluer à l'arrière. Il appartient donc à Ntamack de montrer qu'il est bel et bien l'ouvreur titulaire avec Toulouse comme chez les Bleus. S'il continue sur sa lancée, son retour pourrait être un catalyseur pour une nouvelle épopée toulousaine, tant en Top 14 qu’en Europe. Le Stade Toulousain sait qu’il peut compter sur un effectif rodé et des leaders de classe mondiale comme Ntamack pour viser toujours plus haut. Les supporters, eux, espèrent déjà le voir briller dans les grandes batailles qui se profilent.