TOP 14. Stade Rochelais. Cette jeune pépite sera-t-elle remplacée par un vétéran international ?

Selon Sud-Ouest, Thomas Berjon serait remplacé par un vétéran du Top 14 la saison prochaine. Le jeune rochelais prendrait alors la direction du LOU.

Il est l'une des principales satisfactions de la formation rochelaise et pourtant, son avenir en bord d'Atlantique serait menacé. Selon Sud-Ouest, Thomas Berjon pourrait être sur le départ. Prolongé jusqu'en 2023, le demi de mêlée, doublure de Kerr-Barlow, aurait des envies d'ailleurs. Il intéresserait fortement le Lyon OU de Garbajosa. Vainqueur de la Champions Cup l'an dernier, le numéro 9 est arrivé à La Rochelle il y a 12 ans. Il évoluait alors avec les catégories U13 du club à la caravelle. Depuis, ce dernier a disputé 55 matchs avec l'effectif professionnel, dont une vingtaine en tant que titulaire. Il a également eu l'occasion d'inscrire 8 essais chez les maritimes. Le Stade Rochelais aurait porté son dévolu sur Teddy Iribaren pour le remplacer. Il compenserait aussi le départ de Jules Le Bail qui est en fin de contrat en juin prochain. Blessé de longue durée, le Racingmen de 32 ans a vu sa place de titulaire lui être prise par l'excellent Nolann Le Garrec. RUGBY. UBB-La Rochelle : même combat face au Stade Toulousain ?

Si l'ancien joueur de Tarbes et international français à 2 reprises est un joueur fantasque comme on en voit peu, cette rumeur peut tout de même interroger. Formé au RC Puilboreau puis au Stade Rochelais, le joueur est un pur produit du rugby Charentais-Maritime. D'autant plus, la différence d'âge importante entre les deux joueurs semble trop importante pour imaginer un quelconque choix d'avenir. Avant sa titularisation en barrage face au Stade Toulousain en juin dernier, Ronan O'Gara avait pourtant salué les qualités de son joueur à qui il semble accorder sa confiance. Selon des propos rapportés par L'Équipe, le manager rochelais déclare ceci : "Tout le staff connaissait ses capacités. C'était à lui de les montrer sur le terrain. Aujourd'hui, il est dans une bonne dynamique. La clé, c'est la confiance.[...] Il a pris sur lui de montrer ce qu'il était capable de faire dès qu'on lui a donné la possibilité. Et il a faim. La confiance, ça te donne une force mentale. C'est ce qu'a tout ce groupe aujourd'hui." VIDÉO. Dynamité par Rhule, l'incroyable essai rochelais de 100m conclu par Berjon

Actuellement, le titulaire au poste Tawera Kerr-Barlow remplit parfaitement son rôle. En contrat jusqu'en 2025, où il aura presque 35 ans, un départ de Thomas Berjon pourrait compromettre les plans d'avenir du club. Surtout que Teddy Iribaren a connu des pépins physiques qui ne sont pas de nature à rassurer. S'il part au LOU, le Rochelais vient également à subir la concurrence forte de Baptiste Couilloud. En bref, après avoir assuré la fin d'une époque et le début d'une autre à l'ouverture, le Stade Rochelais doit également fixer son cap pour la mêlée.

Top 14. Pour sa première, le public rochelais a ‘‘fait chaud au cœur’’ d’Antoine Hastoy