TOP 14. ''Si on joue en Pro D2...'', Grégory Alldritt cash avant la ''première finale''

À l'approche d'un match décisif contre Bayonne en Top 14, La Rochelle est en pleine tourmente. Pourquoi Grégory Alldritt exprime-t-il un tel désespoir ?

“Ça me ferait chier de jouer la Challenge Cup”

La tension est palpable du côté de La Rochelle, à l’approche d’un match crucial face à Bayonne ce samedi à Deflandre. Et le ton est donné à l'orée de la 21e journée. Grégory Alldritt, capitaine des Maritimes, n’a pas pris de pincettes pour exprimer son ras-le-bol.

Après neuf défaites toutes compétitions confondues depuis début janvier, le troisième-ligne international a vidé son sac, dans une prise de parole rare, à la veille d’un match qu’il qualifie lui-même via Sud Ouest de “première finale de cette fin de saison”.

"On en a marre. Marre que les équipes viennent à La Rochelle pour gagner", lâche Alldritt. Pour lui, Deflandre n'est plus la forteresse imprenable qu'elle a pu être les saisons passées. "Ça me fait mal. C'est la première année que j'ai ce sentiment." Et il y a de quoi. Le Stade Rochelais, double champion d'Europe et habitué des phases finales, joue (presque) son maintien dans le Top 14. Un scénario inimaginable ces dernières saisons.

Pro D2, Challenge Cup : un avenir impensable ?

“Ça me ferait chier de jouer la Challenge Cup”, avoue-t-il sans détours. “Avec tout le respect que j’ai pour cette compétition”, nuance-t-il, mais l’idée de dégringoler, que ce soit sportivement ou symboliquement, est insupportable pour celui qui a presque tout gagné avec ce groupe. “Si on joue en Pro D2 ou la Challenge Cup, ça ne va pas faire grandir beaucoup de monde ou le club.” La dernière place du classement synonyme de relégation est à dix longueurs.

Cela semble suffisant. Mais après autant de matchs sans victoire. La pression est palpable. Il n'y a d'ailleurs que huit points d'écart entre La Rochelle et l'USAP, 13e. Une place qui enverra son occupant à l'access match. Alldritt insiste sur l’unité du vestiaire. Une mini-prépa de cinq jours “jour et nuit en quelque sorte” a été mise en place pour ressouder les troupes avant cette rencontre décisive contre Bayonne. Un match à la vie, à la mort pour relancer une dynamique, retrouver un brin de fierté et, peut-être, continuer à croire aux phases finales.

Bayonne, premier obstacle d’un sprint infernal

Face à eux, une équipe de l’Aviron accrocheuse, joueuse, mais aussi frustrée par ses dernières sorties. Ronan O’Gara l’a rappelé, La Rochelle n’a plus le droit à l’erreur. Et à voir la compo alignée, avec un pack lourd et des cadres sur le pont (Skelton, Atonio, Hastoy,…), on sent que le staff n’a rien laissé au hasard.

Ce rendez-vous contre Bayonne, c'est plus qu'une simple journée de Top 14. C'est une question de survie. "À nous d'avoir un peu de fierté, de travailler dur et de pouvoir se regarder dans le miroir à la fin du match", conclut Alldritt. L'heure n'est plus aux discours. Il faut des actes. Une phrase que les Maritimes répètent inlassablement depuis des semaines sans parvenir à leurs fins. Mais on a le sentiment que ce samedi, elle prend véritablement tout son sens.