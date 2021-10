TOP 14. Se concentrer sur les matchs à domicile, suffisant pour réussir sa saison ?

On le sait, gagner à la maison est une priorité pour toutes les équipes du Top 14. Mais est-ce suffisant de ne se concentrer que sur les matchs à domicile ?

Cela sonne comme une évidence, il est bien plus compliqué de remporter des matchs à l'extérieur plutôt qu'à domicile. En effet, le déplacement, mêlé au manque d'automatismes et à la ferveur des supporters adverses plongent l'équipe qui voyage dans un climat dur à appréhender. Une hostilité qui pousse certains entraîneurs à "lâcher" quelques matchs à l'extérieur, afin de se concentrer sur des rencontres à domicile. Une tendance qui se multiplie, d'autant plus que le calendrier est très chargé. Il faut donc économiser ses forces, et ne pas risquer d'envoyer ses meilleurs joueurs se fatiguer dans un match qui s'annonce déjà compliqué. Mais cela peut également dépendre des rencontres à venir : si un club de Top 14 a un match capital la semaine d'après, il est fort à parier que le staff voudra préserver certains cadres, pour éviter d'éventuelles blessures. Mais que se passerait-il, si une équipe se focalisait exclusivement sur ses matchs à domicile, ne jouant pas "à fond" les déplacements ? Serait-ce suffisant pour réussir sa saison ? À vrai dire, tout dépend des objectifs du club en question.

Depuis la saison 2017-2018, le 13ᵉ du Top 14 joue un barrage d'accession face au perdant de la finale de Pro D2, pour décider de qui sera en première division l'an prochain. Et comme depuis l'instauration de ce barrage, c'est souvent l'équipe de Pro D2 qui remporte la rencontre, nous partirons du principe qu'il faut être minimum 12ᵉ du Top 14 pour se maintenir. Cette analyse sera donc construite par rapport aux résultats des équipes ayant terminé à cette place les saisons précédentes.