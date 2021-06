Top 14. Savez-vous qui sont les clubs les plus réguliers en phases finales ?

Savez-vous quels sont les clubs qui sont parvenus le plus de fois à se qualifier pour les phases finales depuis la création du Top 14 en 2005 ?

À noter, juste avant, que de la saison 2005/2006 jusqu’à la saison 2008/2009 comprise, seuls les quatre premiers étaient qualifiés pour disputer les phases finales.

Toulouse et Clermont :

Le Stade Toulousain et l’ASM font partie de ces équipes qui performent le plus dans la durée dans l’élite du rugby français. Et sans suspens, ce sont les deux équipes qui sont parvenues le plus de fois à se qualifier pour les phases finales. Depuis la création du Top 14 en 2005, Toulouse est parvenu 14 fois à se hisser en haut du tableau, en remportant notamment quatre fois la compétition. Ce qui fait du club haut-garonnais le club le plus régulier des phases finales. Le club de l’ASM, lui, y est parvenu à 13 reprises pour seulement deux titres en cinq finales disputées. Ce sont donc ces deux clubs, qui depuis 2005, se sont hissés en haut du tableau le plus souvent.

Le Racing 92 dispute le Top 14 depuis la saison 2009/2010. Cette saison-là, alors que le club est promu en élite, il parvient à se hisser parmi les six premières places. Jusqu’à aujourd’hui, le club Ciel et Blanc n’a jamais manqué les phases finales de la compétition, soit 11 qualifications d’affilées et un titre en 2016, face à Toulon. Ce dernier, d’ailleurs, évolue en élite depuis 2008, une saison avant le Racing 92. Le club présidé par Bernard Lemaitre est parvenu à se qualifier à huit reprises pour cinq finales, dont un sacre en 2014, la même année que son sacre européen.

Castres et Montpellier :

Ces deux clubs sont sans doute moins populaires que les formations précédemment citées, mais ça ne reste pas moins deux très bonnes équipes. Ces dernières sont présentes dans l’élite du rugby français depuis la création du Top 14, et n’ont toujours connu que cette compétition. Elles sont d’ailleurs parvenues à se qualifier pour les phases finales à huit reprises. Le C.O a disputé trois finales et en a remporté deux en 2013 et 2018, tandis que le MHR n’a joué que deux finales en 2011 et 2018, pour autant de défaites.

Notons également, que l’USAP, le B.O et le Stade Français ont performé dans les années 2005 à 2010, avec respectivement 3, 2 et 4 qualifications en Top 14. Et plus récemment, les autres clubs à avoir terminé dans le Top 6 sont Oyonnax, La Rochelle (3 fois), le LOU (2 fois) et l’UBB cette année.