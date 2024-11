RUGBY. TOP 14. Sans Dupont et remanié : Toulouse dévoile sa composition contre Bayonne

Toulouse affronte Bayonne avec une composition inédite. Mallia à la charnière, Jelonch titulaire et Castro-Ferreira de retour : l’équipe rouge et noir est prête à en découdre au Pays Basque.

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace à Bayonne sans une partie de ses internationaux. Un match à Jean-Dauger qui n'aura rien d'une partie de plaisir face aux Basques.

Toulouse sans Dupont

Ugo Mola a opéré un large turnover, certes forcé par l'absence d'Antoine Dupont et des autres Tricolores, mais qui fait aussi partie de le stratégie des rouge et noir pour conserver de la fraicheur jusqu'à la fin de la saison.

Il y aura tout de même du beau monde face au Bayonnais avec notamment Brennan dans la cage ou encore Willis en troisième ligne. De quoi poser des problèmes aux locaux dans les rucks.

La charnière sera composée Graou et du couteau suisse Mallia. On connait la qualité de l'Argentin qui ne déçoit que très rarement, peu importe où Mola choisit de le faire jouer.

Derrière, des cannes avec Lebel à l'aile, Barassi ou encore Delibes au centre. Derrière, l'Écossais Kinghorn sera là pour assurer sous les ballons hauts de Camille Lopez.

Jelonch libéré et titulaire

On retrouve un autre Tricolore qui avait été mis à disposition par Fabien Galthié en la personne d'Anthony Jelonch. Le troisième ligne aura un rôle à jouer pour mener son équipe faire la victoire.

On note le retour de l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison. Castro-Ferreira honore en effet sa première feuille de match de la saison. Et on connaît ses qualités offensives.

Pour rappel, le Stade Toulousain n'a plus gagné à Bayonne depuis 2020 et un succès 24 à 20. Soutenus par leur public, les Basques auront à coeur de résister au leader du championnat.