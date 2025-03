TOP 14. Retour des darons au Wallon : le Stade Toulousain en mode Champions Cup face à Pau ?

Le Stade Toulousain sort les outils de précision : Ramos à l’arrière, Cros au grattage et Ntamack à la baguette. L’UBB est derrière, Pau arrive, et Sale se profile.

Après avoir envoyé ses « minots » au front et fait bonne figure face à l’UBB dimanche dernier (32-24), le Stade Toulousain devrait reprendre des couleurs avec le retour de ses internationaux contre Pau ce samedi 29 mars. À Ernest-Wallon, Ugo Mola sait qu’il lui faut une victoire convaincante avant d’aborder la Champions Cup et le huitième de finale contre Sale.

Les internationaux de retour aux affaires

Ménagés après un Tournoi des 6 Nations victorieux mais éprouvant, les cadres toulousains devraient être de retour aux affaires ce week-end. On pense évidemment au maître à jouer Romain Ntamack, à Thomas Ramos qui viendra sécuriser l'arrière-garde et à François Cros dont le travail de sape a tant manqué contre Bordeaux. De quoi rassurer les supporters rouges et noirs après une prestation courageuse mais un poil trop tendre en Gironde.

TOP 14. Qui est ce talonneur de 20 ans qui a dynamité UBB vs Toulouse lors de sa rentrée ?

Un mix entre jeunesse et expérience

Face à la Section Paloise, on devrait retrouver une composition plus équilibrée, combinant fraîcheur et expérience. Certains comme le Japonais Saito et le prometteur Théo Ntamack pourraient conserver leur place dans le groupe après une prestation encourageante malgré la défaite. De quoi permettre à Paul Graou de souffler également. Il a certes profité de la trêve pendant le Tournoi, mais il sera sur le pont jusqu'à la fin de la saison en raison de la blessure d'Antoine Dupont.

RUGBY. ‘‘C’est une idée ridicule’’, Nigel Owens s’oppose à l’entrée de la Géorgie dans le 6 NationsDevant, Cyril Baille et Julien Marchand devraient ramener de la densité au pack, qui avait souffert face aux avants bordelais. Pour rappel, Peato Mauvake est suspendu après sa charge dangereuse face à l'Écosse. En troisième ligne, Anthony Jelonch pourrait retrouver le XV de départ aux côtés de François Cros, offrant à Toulouse un avantage conséquent dans le combat au sol et sur les zones d'affrontement, face à une équipe paloise accrocheuse et joueuse depuis plusieurs semaines.

Mola vise la dynamique européenne

La rencontre contre Pau sera aussi l'occasion pour Toulouse de retrouver une dynamique positive avant le défi européen face à Sale. Un succès samedi serait idéal pour lancer parfaitement cette semaine décisive. Mola sait bien que la confiance, la dynamique de groupe ainsi que la fraîcheur sont des ingrédients essentiels.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Flament 5 Meafou 6 Cros 8 Roumat 7 Jelonch 9 Graou 10 Ntamack 11 Kinghorn 12 Ahki 13 Delibes 14 Capuozzo 15 Ramos 16 Cramont 17 Neti 18 Merkler 19 Arnold



20 Willis 21 Saito 22 Barassi 23 Mallia

Les supporters toulousains attendent ainsi une belle réaction d'orgueil après une prestation certes valeureuse mais limitée contre l’UBB. À une semaine du choc européen, pas question de douter. Ernest-Wallon veut vibrer et retrouver son Stade conquérant, capable de frapper fort sur deux tableaux.