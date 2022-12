Top 14. Retour de prêt pour ce jeune deuxième ligne de Montpellier

C'est la pénurie en deuxième ligne chez les champions de France en titre ! Après Elliott Stooke, nouveau joker médical, le MHR a décidé de rappeler Samuel Maximin, de Rouen.

Une crise en deuxième ligne

C'est une véritable malédiction qui touche le club du MHR au poste de deuxième ligne ! La semaine dernière, les champions de France ont appris la durée de la blessure de Florian Verhaeghe, qui est de 4 mois, et qui vient s'ajouter à celles de Janse Van Rensburg et Romain Macurdy. C'est alors que le club s'est tourné vers Elliott Stooke, un joueur anglais en provenance des Wasps. De plus, Montpellier a aussi pris la décision de rappeler Samuel Maximin, un jeune deuxième ligne de 21 ans, pour faire l'intérim. Ce dernier est un international u20, passé par les catégories de jeunes du MHR, et qui depuis cette saison est en prêt à Rouen en Pro D2. Après avoir soigné une blessure au cervical, Maximin a enchainé deux titularisations, et figure toujours comme un des espoirs au poste à Montpellier. En effet, dans un profil similaire à celui de Verhaeghe, il sera un atout pour la conquête du MHR. Maximin quittera la Normandie pour rejoindre le sud de la France jusqu'au mois de Mars au minimum, en attendant les retours des cadres.

