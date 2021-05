Top 14. RCT. Fin de saison pour l'inusable Sergio Parisse ?

Le numéro italien aux 142 sélections est sorti touché à la cheville en début de match face à l'UBB. Les larmes aux yeux, ce n'est jamais bon signe...

Toulon a son destin entre ses mains après sa victoire 25 à 19 face à l'UBB. Grâce à ses 4 points engrangés au forceps, le RCT a en effet retrouvé le sourire et sa 6ème place synonyme de qualification, même s'il devra l'assurer lors de la dernière journée face à Castres.

Mais tout n'a pas été tout rose non plus du côté de Mayol cet après-midi. A la 23e minute du match, son emblématique numéro 8 Sergio Parisse a été touché à une cheville, obligé de céder sa place à Raphaël Lakafia. Le 3ème ligne centre italien a alors quitté la pelouse de Mayol en larmes, ce qui n'augure jamais rien de bon quant à la nature des blessures. Une fois aux vestiaires, les caméras de Canal Plus montraient que l'homme aux 142 sélections était très atteint moralement. A bientôt 38 ans, ce pouvait bien être, en effet, sa dernière chance de participer à des phases finales... même si le futur entraîneur/joueur a récemment prolongé d’une saison son bail sur les terrains du Top 14. Increvable, mais pas intouchable...

