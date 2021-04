Top 14. Sergio Parisse va continuer l'aventure toulonnaise à un autre poste

L'Italien Sergio Parisse va connaître sa 14e saison en Top 14 et sa troisième à Toulon. Il va arborer une double casquette.

L'infatigable italien partageait son désir de continuer au RCT encore quelque temps. Le Midi Olympique avait annoncé que Sergio Parisse pourrait devenir le prochain entraîneur du RCT. Mais il ne sera pas qu'entraîneur puisqu'il aura également la casquette de joueur. C'est L'Équipe qui le confirme aujourd'hui.

Avec ses 142 sélections, il va intervenir sur le secteur de la touche où son apport ne sera que bénéfique pour le groupe. À 37 ans, il va connaître sa 14e saison en Top 14 et donc sa troisième saison sous les couleurs toulonnaises. Les autres informations concernent des prolongations du côté de Facundo Isa qui n'ira finalement pas au LOU. L'Argentin honorera sa dernière année de contrat. Daniel Ikpefan et Théo Dachary devraient quant à eux quitter le club à l'issue de la saison. Le premier pour Bayonne et le second pour l'USAP en cas de montée. Christopher Tolofua va faire comme Isa : rester jusqu'à la fin de son contrat en 2022.