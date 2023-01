TOP 14. RACING 92. Et si Maxime Baudonne était la révélation de cette saison ?

À seulement 20 ans, Maxime Baudonne, troisième ligne du Racing 92, ne cesse d'éblouir avec le club francilien, que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup.

VIDÉO. À 12 contre 15 et dans une fin de match hollywoodienne, le Racing s'impose de justesse face aux HarlequinsSi vous étiez devant votre écran dimanche après-midi, pour voir la victoire assez hallucinante du Racing 92 face aux Harlequins, vous avez donc certainement vu la performance incroyable du jeune numéro 8 francilien, Maxime Baudonne. Impliqué sur le premier essai de Fickou, le joueur passé par Courbevoie avant de rejoindre le Racing en 2013 a ensuite fait parler toute sa science du rugby et ses qualités de vitesse sur l'essai de Saili. Deux actions de classe, qui s'accompagnent d'une prestation générale plus que satisfaisante. Mais attention, cette rencontre face aux Harlequins est loin d'être la seule bonne copie délivrée par celui-ci depuis le début de saison. Auteur de 3 essais en Top 14 (4 titularisations en 11 rencontres), l'international U20 est d'ailleurs en train de gagner une place de titulaire au sein de l'effectif pléthorique du Racing 92 (6 titularisations sur les 7 dernières rencontres). Rien que ça.

TRANSFERT. TOP 14. Le GROS coup du Racing 92 qui s'offre Siya Kolisi pour plusieurs saisons !Malgré un physique loin d'être impressionnant pour un troisième ligne centre (1 mètre 88, 97 kilos), Maxime Baudonne arrive toujours à trouver la faille dans les défenses adverses. Redoutable attaquant (il est d'ailleurs capable d'évoluer à VII), le joueur de 20 ans est également très bon en défense, grâce à une technique de plaquage irréprochable. Un véritable surdoué du rugby, qui a cette capacité à toujours prendre les bonnes décisions. Un constat que confirme son ancien entraîneur en Espoirs, Florent Guichard, dans les colonnes d'Eurosport : ''Il a une intelligence-rugby au-dessus du lot, un sens de l’anticipation qui fait qu’il a toujours un temps d’avance''. Autant vous dire qu'en moins de 20 rencontres avec le Racing 92, Baudonne a déjà montré de quoi il était capable. Espérons désormais que le jeune troisième ligne centre arrivera à maintenir ce niveau d'exigence, lui qui est promis à un avenir radieux.

