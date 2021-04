Top 14. Qui sont les mauvais élèves en termes de discipline ?

La fin du championnat arrive et chaque faux-pas peut coûter cher à une équipe. Petite rétrospective des mauvais élèves de cette saison.

La fin de saison approche à grand pas. Les courtes défaites pourraient coûter cher et ce n’est pas le moment de “laisser des points à l’adversaire” ! À moins que pour certains, la faute de trop ait déjà eu lieu… Pour vérifier cela, l’arbitre statisticien David Reboursière a donné du pain béni aux amoureux des chiffres et du ballon ovale. Il a confectionné un classement des équipes les plus pénalisées du championnat, tout en spécifiant les zones de ces pénalisations ainsi que leur nature. Un mélange qui nous permet d’y voir un peu plus clair sur la discipline des différents clubs hexagonaux. Faites chauffer les calculettes, c’est parti pour dresser un bulletin exhaustif des équipes les plus sanctionnées du Top 14 !

Bayonne , le bon

Actuel 12ᵉ du championnat, l'Aviron veut à tout prix éviter le barrage de relégation, face au finaliste de Pro D2 . La défaite face à Pau , actuel 13ᵉ, a empêché les Basques de creuser un précieux écart. Avec 16 pénalisées concédées (stats LNR), Bayonne était au-dessus de ses standards. En effet, ces derniers concèdent, en moyenne, seulement 11,25 pénalités par match. Ce qui en fait l'une des équipes les plus disciplinées du Top 14, 3ᵉ du classement avec 225 pénalités concédées.

Cependant, là où les Bayonnais pèchent, c’est sur les zones où ils concèdent les pénalités. Environ un tiers de ces dernières ont lieu dans les 22 mètres des Basques. Une zone de vérité qui est donc trop souvent offerte à la botte de l’équipe adverse. Ils sont l’équipe commettant le plus de fautes à proximité de leur en-but. Une tendance qui n’est malheureusement pas compensée par les pénalités obtenues. Dans ce classement, ils font partie des formations les moins favorisées. Ils font commettre environ 60 fautes de moins à leurs adversaires alors que Pau est leader de ce classement avec 280 pénalités obtenues en leur faveur. Une donnée compromettante quand on connait la qualité face aux perches de Gaëtan Germain. Le buteur de l’Aviron Bayonnais ayant obtenu le titre de meilleur marqueur du championnat à 3 reprises sur ces 10 dernières années.

Bordeaux, la brute

Candidat aux phases finales de Top 14 et au titre en Champions Cup, l’UBB est encore en course sur tous les tableaux. Une belle performance ponctuée par de solides résultats à l’extérieur. Une victoire au Racing 92 et à l’ASM Clermont en dehors de leur base qui compensera les quelques bévues à Chaban Delmas, face à ces mêmes équipes et à La Rochelle. Des points précieux qui pourraient coûter cher. À la 20ᵉ journée, l’UBB était la 3ᵉ meilleure attaque du championnat, mais aussi l’équipe du top 6 concédant le plus de points.

Une dynamique qui pourrait s’expliquer par l’indiscipline des Bordelais. Ils sont la 4ᵉ équipe la plus souvent pénalisée cette saison. C’est également celle parmi les 6 premiers qui est le plus mal classé. Son point faible ? Le jeu au sol ! Les pénalités dans ce secteur représentent en effet plus de la moitié de celles sifflées contre l’UBB, aucune équipe ne fait moins bien. Une donnée importante quand on connaît l’aspect fermé que peuvent prendre les rencontres de fin de saison. Une donnée que l’on peut retrouver en Champions Cup, l’équipe de Christophe Urios est en effet la plus pénalisée de la compétition cette saison. Malgré cela, ils ont tout de même réussi à se défaire du Racing 92 en quart de finale, malgré le fait qu’ils avaient été plus pénalisés. L’Union Bordeaux Bègles serait-elle capable de gérer différemment les phases finales ?

Castres , le truand

Si on analyse les résultats de la manière la plus simple, c’est le Castres Olympique qui semble hériter du bonnet d’âne. Accumulant 286 pénalités depuis le début de la saison, ils sont l’équipe la plus réprimandée du championnat. Avec une certaine avance puisque le CO compte une moyenne de 14,3 pénalités par match, soit 12% de plus que Montpellier , 13ᵉ de ce classement

Le CO, candidat aux phases finales, peut se mordre les doigts sur quelques-uns de ces matchs. Sur ses 9 défaites cette saison, quatre ont été concédées avec 6 points d’écarts ou moins. Sur trois de ces rencontres, Castres s’est vu plus souvent pénalisé. Seule exception, une rencontre face au Stade Français à Pierre Fabre où les deux équipes avaient été plus pénalisées que la moyenne. Plus de 30 pénalités en cumulé sur le match.

De plus, les Tarnais ne sont visiblement pas les plus diplomates. Ils sont largement leader du classement des équipes les plus sanctionnées pour contestation. Ils font cependant partie des bons élèves dans d’autres domaines. Formation la moins pénalisée dans le jeu au sol en termes de pourcentage, ils sont cependant bien classés en termes de jeu dangereux et des fautes liées au maul.