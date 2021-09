Top 14 - Quels sont les plus beaux maillots de la saison 2021/2022 ? Voici notre Top 10 !

Tous les maillots de la saison 2021/2022 du Top 14 ont été dévoilés. Il est temps de dévoiler le classement des plus belles tuniques.

Confectionné en matière plastique 100% recyclée, le maillot de Pau "away" se veut épuré et sans chichi. Certains pourraient dire que ça fait un peu maillot de foot. Mais il faut savoir apprécier la touche locale avec le Pic d'Ossau sur la partie basse. La Section paloise y fait chaque année référence et trouve toujours une nouvelle façon de l'intégrer à son maillot. Bel effort.

Alors oui, c'est le même que l'an passé à la seule différence que le jaune a remplacé le vert. Mais ce simple changement fait toute la différence. On aime le côté surpiqure, le drapeau basque au bas du col ainsi que les dessins intégrés au maillot.

Le Sang et or fait son retour en Top 14. L'USAP est resté fidèle à ses couleurs et si la tunique domicile n'est pas transcendante, celle pour les matchs à l'extérieur se démarque avec un motif géométrique bien intégré à l'ensemble du maillot. Ça change des bandes horizontales.

Les maillots de Clermont font un peu panneau publicitaire avec des sponsors pas très bien intégrés. Mais l'ASM se démarque ici avec un col relevé là où toutes les autres formations de Top 14 ont opté pour un col ras du cou. Une petite touche qui fait la différence qui nous rappelle les maillots à l'ancienne en coton. Si les maillots "home" et "away" sont un peu fades, la tunique away se démarque avec des lignes jaunes, bleues et grises qui donnent un côté polo. On peut presque le porter dans la vie de tous les jours. Du moins, sans les sponsors.

Présenté par Vincent Moscato, le maillot third de l'UBB va ravir les fans de la formation girondine par son style à l'ancienne. Il rappelle en effet "le design historique du CA Bègles avec un focus sur le damier bleu et blanc". Le sponsor se fond bien dans la tunique et permet ainsi de la porter en dehors des matchs sans avoir l'air d'un homme-sandwich.

"Les maillots 2021-2022 du LOU Rugby sont issus à 100 % de matières plastiques recyclées et certifiés par le label Global Recycled Standard", note le LOU. Et ça, vaut déjà des points en plus à la formation lyonnaise. La touche style vient de la fleur de lys et de la tête de loup stylisée qui sont multipliées sur l'ensemble de la tunique. On pourrait croire que le LOU est sponsorisé par LVMH mais il n'en est rien. Et le résultat est assez classe avec les touches de rouge qui rehaussent le tout.

N°4 : Paris extérieur



Ici aussi des fleurs de lys mais comme souvent, le Stade Français a su les intégrer avec originalité au sein de diagonales aux couleurs de la formation parisienne. On dirait qu'elles ont été dessinées à même le maillot au feutre ou bien au couteau. Il aurait été préférable que le sponsor principal s'intègre beaucoup plus aux couleurs du club. Il dénote avec cette calligraphie épaisse qui donne l'impression qu'il a été collé après coup.

Au premier abord, le maillot extérieur du Stade Toulousain fait penser à celui de Brive. Quand on y regarde de plus près, on remarque plein de petits détails qui lui donnent toute sa classe. À commencer par les centaines de points rouges présents dans chaque losange sur une grande partie de la tunique. Le sponsor s'intègre plutôt bien entre les deux bandes de grip qui encadrent des lignes en diagonale. On est donc loin d'une simple tunique blanche comme on pouvait le penser en premier lieu.

N°2 : Toulon extérieur



Pour son maillot away, le RCT a choisi de mettre en avant son emblème. Et ce, manière particulièrement originale. Le muguet est décliné de plusieurs façons et il donne l'impression d'avoir été dessiné au crayon. On retrouve ainsi des brins, mais aussi des feuilles et des bourgeons.

N°1 : MHR domicile



A l'origine, Montpellier n'était même pas de ce classement. Mais en partie parce que le site du MHR n'offrait pas de véritables visuels du maillot. Mais en cherchant bien, on est tombé sur cette photo de la recrue italienne Garbisi. Alors on ne sait pas si c'est son sourire ou bien ses gros "bibis" mais on est tombé sous le charme de la tunique domicile. La touche qui fait la différence, c'est le col tricolore qui descend sur la poitrine. Le sponsor est parfaitement intégré si bien que le maillot de fait pas panneau publicitaire. Du bleu, du blanc et des commandements en occitan sur les manches, c'est une réussite.