TOP 14. Quels Rochelais face à Paris en l’absence des sélectionnés ? La composition probable

Alldritt, Boudehent et Danty absents, Hastoy peut-être de retour : qui jouera au Stade Rochelais face à Paris ? Malgré les sélections, les Maritimes aligneront une équipe solide pour l'emporter.

Grégory Alldritt, Paul Boudehent, Georges-Henri Colombe, Reda Wardi, Jonathan Danty, ils ont tous été appelés par Fabien Galthié pour préparer la tournée de novembre.

Et si Uini Atonio est finalement forfait pour ce premier rassemblement de l'automne, le Stade Rochelais sera bien privé d'un autre élément puisque c'est Antoine Hastoy qui a été retenu. Au total, ce sont donc six joueurs qui pourraient manquer à l'appel pour la 9e journée de Top 14.

En effet, seuls 23 éléments seront conservés jusqu’au dimanche par le staff de l'équipe de France. Tandis que les 19 autres seront de retour dans le club ce mercredi soir. Ils pourront donc être alignés en TOP 14.

On peut imaginer qu'Antoine Hastoy pourrait faire partie des joueurs libérés. Et qu'il sera aligné pour la réception du Stade Français. Un match que les Parisiens ont sans doute coché. Eux qui ont beaucoup de mal en ce début de saison.

Des Parisiens remontés pour l'emporter

Sans certains de leurs cadres, les Rochelais sont peut-être un peu plus prenables à domicile qu'à l'accoutumée. Mais ils devraient néanmoins aligner une solide équipe pour tenter de l'emporter et de rester dans le haut du classement.

On devrait en effet retrouver une charnière Kerr-Barlow/West avec Leyds et Nowell sur les ailes ainsi que Brice Dulin à l'arrière. Reus et Berjon devraient prendre place sur le banc des finisseurs.

Devant, du lourd avec Skelton et Lavault dans la cage. En troisième ligne, pas d'Alldritt ni de Boudehent selon toute vraisemblance. Haddad, Cancoriet et Dillane devraient être associés.