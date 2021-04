Top 14. Qualification en demie, top 6 et maintien : quels sont les enjeux de la 21e journée ?

Il ne reste plus que six matchs avant les phases finales de Top 14. Tout peut encore se jouer. Après deux semaines de Champions Cup, on fait le point sur les enjeux de ce week-end.

Le maintien : un match crucial pour Pau !

Le MHR (11e avec 40 points) avait l’opportunité de confirmer sa bonne dynamique avec notamment des victoires contre le Stade toulousain et l’ASM ces dernières semaines et en Challenge Cup contre Glasgow et Trévise. La Covid-19 en a décidé autrement puisque le match contre le RCT est annulé. TOP 14. Plusieurs cas positifs au RCT, le match face à Montpellier reportéLa rencontre entre Pau (13e avec 32) et Bayonne (12e avec 39 points), deux concurrents directs au maintien est cruciale. La victoire est impérative pour les Béarnais afin de recoller à Bayonne. À l’inverse, une défaite serait un coup dur pour la Section, qui verrait l’espoir d’une 12e place s’éloigner. Les Bayonnais jouent aussi un match crucial qui leur permettrait en cas de victoire de prendre un peu d’air au classement (en cas de victoire, 11 points les sépareraient de Pau !).

Pour Agen (14e avec 2 points), cette journée ne présente plus véritablement d’enjeux. La place de dernier du TOP 14 leur est malheureusement réservée. Derniers avec seulement deux petits points, les Agenais gardent l’espoir d’une victoire… Pour l’honneur. Toutefois, contre des Bordelais en forme et en pleine course pour obtenir une qualification aux barrages, la victoire semble très compliquée. INTERVIEW. Yoan Cottin (Agen) : ''c'est très dur mentalement, je n'ose pas sortir dans la rue''

Le « ventre mou » du TOP14 : encore des enjeux ?

Le CAB 10e avec 44 points a fait un énorme pas vers le maintien et sauf grande surprise le club sera en TOP14 l’an prochain. Lors de cette 22e journée, Brive se déplace en Auvergne. Dans les prochaines journées, les Coujoux vont jouer deux fois à domicile : ces matchs seront sans doute plus privilégiés par les hommes de Davidson. Attention toutefois à ne pas enterrer trop vite des Brivistes toujours capable de bonne surprise, surtout dans un derby !

Le Stade français (9e avec 45 points), défait sur sa pelouse lors de la dernière journée contre Clermont, semble avoir laissé passer sa chance de qualification aux phases finales. Le club n’est pas dans une bonne spirale (4 défaites lors des 5 derniers matchs) et le déplacement chez les voisins du Racing n’est pas une mince affaire. Une victoire pour garder l’espoir ? Vannes en pole, Soyaux en panne : le point sur le classement de Pro D2 à 4 journées de la finCastres, en difficulté lors du début de saison, a retrouvé des couleurs (3 victoires lors des 4 derniers matchs) et figure à la 8e place du TOP 14 avec 47 points. Le maintien n’est plus d’actualité. Les Castrais n’ont plus grande chose à jouer, mais voudront faire bonne figure dans le derby contre Toulouse. Attention, quand même, la 6ᵉ place n’est qu’à 5 points des Tarnais !

Les qualifications en phases finales : tout peut encore se faire

Pour la qualification au Top 6, le Racing 92 et l’ASM, respectivement 2e et 3e avec 59 points semblent avoir fait un petit break par rapport à leurs concurrents : ils figurent à 6 points du 5e et 7 points du 7e. Les deux équipes joueront un derby (respectivement contre le Stade Français et contre Brive) et peuvent espérer prendre des points pour prendre de la distance vis-à-vis de l’UBB, du RCT et du LOU. Pour les Asémistes, l’enjeu est plus important, surtout quand on voit leur calendrier surchargé jusqu’à la fin de la saison (déplacement à Toulouse, à Lyon et au Racing, réception du RCT et de La Rochelle). Tout peut encore se jouer. En effet, en cas de défaite d’un de ses deux clubs et une victoire de l’UBB ou du LOU, il n’y aura alors que 1 ou 2 points d’écarts entre ces équipes.

Ensuite, légèrement derrière, un autre groupe se détache : celui de l’UBB, du LOU et du RCT. Trois équipes pour deux places (la 5e et la 6e). L’UBB, 5e avec 53 points doit prendre des points à Agen. Le LOU (6e avec 52 points) en déplacement en Charente-Maritime, devra avoir les dents longues pour faire tomber les Rochelais et ainsi éviter de laisser partir les Bordelais : pas facile ! Mais les Lyonnais disposent d’un calendrier final beaucoup plus favorable que les Girondins. Le RCT (7e avec 52 points) ne jouera pas ce week-end en raison de cas de Covid dans leurs rangs. En bref, ces trois équipes auront peu de jokers et rien n’est écrit d’avance. Une défaite du Racing 92 et/ou de Clermont relancerait encore plus la course aux barrages.

Toulouse (1e avec 66 points) et La Rochelle (2e avec 63 points) semblent être en bonne posture pour se disputer les places de demi-finaliste du TOP 14. Toulouse se déplace chez les voisins castrais et le derby se jouera à fond. La Rochelle reçoit le LOU. Les maritimes peuvent surfer sur leur bonne dynamique en Coupe d’Europe pour venir titiller les Toulousains et surtout pour conforter leur seconde place. En effet, le Racing et l’ASM ne sont pas loin, à seulement 4 points ! En bref, dans un TOP14 très serré et à 6 journées de la fin, pour un grand nombre de clubs rien n’est encore joué. Tout peut être remis en question à chaque journée. La fin du championnat s’annonce très intéressante…