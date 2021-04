Vannes en pole, Soyaux en panne : le point sur le classement de Pro D2 à 4 journées de la fin

Au terme de la 26ème journée de ProD2, la bataille pour les dernières places qualificatives ainsi que le maintien font rage.

Une Pro D2 plus folle que jamais ! Voilà comment nous pourrions résumer l'antichambre du Top 14 à 4 journées de la fin. Non pas par pour l'obtention des 2 tickets pour les demi-finales directes, qui reviendront sans doute aucun à Vannes, 1er avec 95 points, et Perpignan, 2ème à une unité derrière. Mais plutôt pour la course aux 5ème et 6ème places, synonymes de barrages, qui se joueront vraisemblablement entre Colomiers (69 points), Oyonnax (65pts), Grenoble (62) et Nevers (60). En ce sens, la rencontre entre les hommes du Haut-Bugey et ceux de la Nièvre lors de la 27ème journée pourrait s'avérer décisive.

#PROD2 - J26

Difficile de savoir qui du @RugbyClubVannes ou de l'@usap_officiel terminera sur la première marche 🤔👑 @OyonnaxRugby avance d'une case vers les phases finales ♟️ tandis qu'en bas du classement la fin de saison s'annonce explosive 🧨⬇️ pic.twitter.com/quvm5A79K6 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) April 9, 2021

Tout autant que celle entre Aurillac et Angoulême pour le maintien, puisque ce sera l'affrontement entre les deux derniers du championnat. Les Cantaliens (15èmes, 44 points) n'auront pas le droit à l'erreur contre des Charentais presque déjà condamnés (16èmes, 36 points), s'ils veulent rester au contact de Valence, Provence Rugby, Rouen et Mont-de-Marsan, qui se tiennent dans cet ordre et dans un mouchoir de poche. En ce sens, Aix s'est d'ailleurs donné un grand bol d'air en battant Grenoble vendredi soir après 9 défaites de rang, quand Rouen, défait à domicile par MDM, s'est lui tiré une balle dans le pied. On vous l'annonce ici : rien ne sera tamponné avant la fin de la 30ème journée. Lors de laquelle vous pourrez d'ailleurs profiter d'un Vannes - USAP en guise cerise sur le gâteau, 3 semaines avant la même affiche en finale ?

Pro D2. La finale à Montpellier ? ''Un manque de respect", estime le manager de Vannes