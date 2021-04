À l'annonce du lieu de la finale de ProD2, qui se jouera à Montpellier, très loin de la Bretagne, le manager de Vannes Jean-Noel Spitzer n'a pas mâché ses mots.

Jean-Noël Spitzer, le manager du RC Vannes, n'est pas un homme friant de polémiques. Le natif du Morbihan est plutôt un adepte du travail de l'ombre, à l'image de la saison fabuleuse que réalise actuellement son équipe, sans pour autant faire trop de bruit. Pour autant, l'homme fort du rugby breton n'a pas pu se contenir au moment d'apprendre que la LNR avait choisi Montpellier comme lieu et place de la prochaine finale de ProD2. "C’est un peu proche de Perpignan, s'est ému Spitzer dans la foulée de la victoire bonifiée contre Colomiers, vendredi soir. Mais je ne me fais pas d’illusion. Je sais qu’on n’est pas dans les petits papiers. On connaît le contexte. Personne ne fait de nous un candidat crédible. » Il est vrai que Vannes ne fait pas partie de ces bastions historiques du rugby français. Est-ce pour cela que le premier match d'accession de l'année aura lieu à 940 kilomètres de La Rabine ? Dans les faits, la LNR aurait simplement été au plus offrant et donc choisi le chef-lieu de l'Hérault et son GGL Stadium, situés à 150 kilomètres de Perpignan aussi, l'autre favori pour disputer cette finale.

"Je n’envoie de message à personne, mais je fais le constat. Je sais comment on est perçu. Quand le choix de la ville-hôte se fait à la 26e journée, que les deux premiers sont Vannes et Perpignan, et que tu choisis Montpellier, c’est que tu manques de respect à Vannes", n'a pas manqué de dégainer Spitzer. Avant de poursuivre : "Mais aussi à nos supporters et à nos partenaires dans l’hypothèse où les stades pourraient de nouveau accueillir du public à cette époque-là. Je vais même aller plus loin : c’est un message envoyé aux arbitres pour dire que Vannes n’est pas crédible." Evidemment, rien ne garantit que le Rugby Club Vannetais et Perpignan seront les heureux détenteurs des billets pour cette finale lors du week-end des 5 et 6 juin prochains, tant les phases finales de l'antichambre du Top 14 ont pour habitude d'être imprévisibles. Mais force est de constater qu'à 4 journées de la fin de la phase régulière et au vu de leur outrageuse domination cette saison (Vannes et l'USAP possèdent respectivement 18 et 17 points d'avance sur le 3ème, Biarritz), les Bretons ont de quoi de sentir quelque peu biaisés.