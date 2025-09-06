TOP 14. Première victoire depuis 1970 ! 'Bande de m***' vs 'victoire maîtrisée' : deux ambiances après Perpignan-Bayonne

Bayonne démarre fort !
Demi-finaliste du TOP 14, Bayonne a parfaitement lancé sa saison 2025/2026. Ce samedi, les Basques l'ont emporté sur la pelouse de Perpignan, 19-26. C'est la première fois depuis 1970 que Bayonne gagne à Aimé-Giral. Une éternité !
Une victoire, sans bonus défensif pour l'USAP, décrochée par les visiteurs alors qu'ils étaient menés 14-10 à la pause. L'ouvreur Joris Segonds a été un des hommes du match.
Malgré son carton jaune en première période, il a pesé face aux perches avec trois pénalités. Mais surtout en transformant les deux essais de l'Aviron. Les Basques ont été les premiers à marquer dans cette partie par Capilla (19e).
Les Catalans ont mis du temps à entrer dans cette partie. Mais ils ont très bien terminé le premier acte. Lee Joseph a réduit la marque avant la pause avant que Buliruarua ne double la mise pour offrir quatre longueurs d'avance aux siens.
Les supporters se déchaînent
Ils n'ont cependant pas réussi à profiter de cette bonne dynamique au retour des citrons. Indisciplinés, les locaux ont été punis par les buteurs bayonnais. Avant que Bruni ne fasse le break à l'heure de jeu (14-23).
La réaction de Perpignan a été trop tardive pour changer le résultat final. L'ancien Toulonnais Ducan Paia'aua n'ayant trouvé la faille qu'à la 72e. Face à une défense en place et agressive, les Catalans, qui ne pouvaient décrocher que le nul, ont été impuissants.
Un succès qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Certains "supporters" ayant même des mots très durs dans les rangs catalans.
Avant on avait un des plus beaux jeu grâce à Arlettaz qui avait moins de matos qu’aujourd’hui. Malheureusement on a fait confiance à une pompe comme Marty et dorénavant on a le jeu le plus pourri— Maxime (@gustavoo9207) September 6, 2025
Ils ont oublié de recruter un buteur et une cohésion d’équipe toujours en retard à chaque fois— Badguy37 (@guyL22240118) September 6, 2025
Il faut travailler les passes, et les tirs aux buts.— Radio Londres ن 💸 #JeSuisNicolas (@radio_londres_) September 6, 2025
Pénaltouche ratée et tirs aux buts raté… gros problème. Retour de Allan, Tedder en 10.
Vous faites honte au maillot.— Yanis (@yanis__rmn__) September 6, 2025
Aucune application, un QI rugby proche du néant, des soutiens constamment tardifs… vous n’êtes pas une équipe… seulement une somme d’individualités à peine concernées
Bande de merdes. Tedder nous a nique notre match cette grosse merde. Je pensais pas regretter Alan un jour et encore moins aussi tôt dans la saison. Vivement la prod2 qu’on gagne un match à domicile.— 🇵🇸🇱🇧Seigneur Vador 🇱🇧🇵🇸 (@LebaneseVader) September 6, 2025
Dans le camp d'en face, l'ambiance était bien différente.
Super début de saison avec une victoire à l'extérieur 👏👏👏— Trislec 💸🖕🇪🇺 (@Trislec64) September 6, 2025
On gagne sans laisser le bonus à perpi . Match solide de nos pillier moon ghk capilla segond Erbi— Tero del ombre (@Pinaquybaptiste) September 6, 2025
Lets go pic.twitter.com/rTDqjhFv9P— alex (@alex_64__) September 6, 2025
Match très abouti sauf les 5 dernières minutes de la 1er mi temps et les 10 de la 2eme. Victoire méritée, saison lancée— KC Lrk_64 (@64_lrk) September 6, 2025
Félicitations !! Quelle superbe victoire, à part 15 minutes sur les fins de mi-temps, ils n'ont pas vu le jour ! Bcp de maîtrise et de sérénité. Comme quoi les résultats en match de prépa ne veulent rien dire !— Nuwanda64 (@nuwanda_64) September 6, 2025