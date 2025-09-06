TOP 14. Première victoire depuis 1970 ! 'Bande de m***' vs 'victoire maîtrisée' : deux ambiances après Perpignan-Bayonne
L’USAP débute mal sa saison face à Bayonne. Et certains supporters n’ont pas mâché leurs mots. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Bayonne a frappé fort en s’imposant à Perpignan pour la première fois depuis 1970. Une victoire historique qui a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux.

Bayonne démarre fort !

Demi-finaliste du TOP 14, Bayonne a parfaitement lancé sa saison 2025/2026. Ce samedi, les Basques l'ont emporté sur la pelouse de Perpignan, 19-26. C'est la première fois depuis 1970 que Bayonne gagne à Aimé-Giral. Une éternité !

Une victoire, sans bonus défensif pour l'USAP, décrochée par les visiteurs alors qu'ils étaient menés 14-10 à la pause. L'ouvreur Joris Segonds a été un des hommes du match.

Malgré son carton jaune en première période, il a pesé face aux perches avec trois pénalités. Mais surtout en transformant les deux essais de l'Aviron. Les Basques ont été les premiers à marquer dans cette partie par Capilla (19e).

Les Catalans ont mis du temps à entrer dans cette partie. Mais ils ont très bien terminé le premier acte. Lee Joseph a réduit la marque avant la pause avant que Buliruarua ne double la mise pour offrir quatre longueurs d'avance aux siens.

Les supporters se déchaînent

Ils n'ont cependant pas réussi à profiter de cette bonne dynamique au retour des citrons. Indisciplinés, les locaux ont été punis par les buteurs bayonnais. Avant que Bruni ne fasse le break à l'heure de jeu (14-23).

La réaction de Perpignan a été trop tardive pour changer le résultat final. L'ancien Toulonnais Ducan Paia'aua n'ayant trouvé la faille qu'à la 72e. Face à une défense en place et agressive, les Catalans, qui ne pouvaient décrocher que le nul, ont été impuissants.

Un succès qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Certains "supporters" ayant même des mots très durs dans les rangs catalans.

Dans le camp d'en face, l'ambiance était bien différente.

