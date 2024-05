TOP 14. Perte d'un incontournable : Fin de saison et gros coup dur pour Montpellier dans sa quête du maintien

Quelle saison compliquée pour le MHR ! En plus des résultats en demi-teinte, les Cistes viennent d'apprendre la lourde blessure et le forfait pour la fin de saison d'un cadre du vestiaire.

Anthony Bouthier est out

Actuellement sur une série de cinq défaites consécutives, les hommes de Patrice Collazo sont loin d'être tirés d'affaire en Top 14. Avec une treizième place à quatre journées de la fin, rien ne leur assure le maintien.

En plus de cela, ces derniers se déplacent dans le Tarn ce week-end, face au CO qui est en embuscade pour se qualifier parmi les six premières équipes. Après cela, direction le Stade Toulousain et Ernest-Wallon.

Devant, Bayonne compte cinq points de plus que Montpellier, mais reste une valeur sûre à domicile et un nouvel échec après celui de Bordeaux semble utopique.

En plus de cela, Midi Libre nous apprend une terrible nouvelle pour le collectif du MHR, avec la lourde blessure d'Anthony Bouthier.

L'ancien arrière du XV de France et capitaine de Montpellier cette saison a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou face à Perpignan, lors de la dernière journée de Top 14, le 27 avril dernier.

Bouthier a donc finit la saison sur cette sortie peu glorieuse, et sera apte que dans plusieurs mois, certainement à l'automne prochain. Cette blessure est un vrai coup d'arrêt pour le MHR, car le jeu au pied de l'ancien de Vannes était un atout de taille dans le système de jeu des Cistes.

Cette saison, Bouthier a joué 16 rencontres dont 15 comme titulaires, et n'avait plus lâché le maillot de titulaire depuis la 17ᵉ journée, le 2 mars.

RUGBY. L'étonnante statistique de la doublette argentine Mallia/Chocobares avec le Stade Toulousain