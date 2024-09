TOP 14. Perpignan battu à Castres, dernier au classement, Azéma refuse de céder à la panique !

Dernier du classement, Perpignan n’a pas encore trouvé la recette pour décrocher un succès. Franck Azéma reste confiant, malgré un début de saison compliqué pour ses hommes.

Trois matchs, trois défaites, et une dernière place au classement du Top 14. L’USAP n’a clairement pas lancé la saison comme elle l’aurait souhaité. Dernier revers en date, samedi à Castres (27-12), où Perpignan s’est une nouvelle fois incliné.

Pourtant, Franck Azéma, le manager des Sang et Or, refuse de céder à la panique. "Nous n'en sommes qu'à la 3e journée. Vous voulez qu'on sorte les cordes ou quoi ?", a-t-il lâché via L'Equipe à l’issue du match, visiblement déterminé à ne pas sombrer dans le défaitisme.

Face à Castres, l’USAP a montré de l’envie, notamment dans l’engagement physique, un secteur qui avait fait défaut lors des deux premières rencontres. "On a retrouvé de l’allant", reconnaît Azéma. Mais cela n’a pas suffi pour décrocher la victoire. Pire, un nouvel essai refusé – le troisième en trois semaines – a ajouté à la frustration. "C’est rageant de faire des efforts et de ne pas être payé", a déploré le coach catalan.

Azéma le sait, chaque point compte dans ce championnat ultra-concurrentiel. "On ne va pas passer 40 points à toutes les équipes", explique-t-il, conscient que Perpignan doit encore régler bien des détails pour espérer se maintenir. Mais malgré les résultats décevants, il préfère se concentrer sur les points positifs. "C’est plus facile de maîtriser notre jeu quand on y met de l’engagement", souligne-t-il.

Pour autant, le manager de l’USAP ne cache pas son inquiétude face à cette série de défaites. "Trois défaites, c’est lourd. Aujourd’hui, on est derniers", constate-t-il froidement. Mais pour se relever, Perpignan devra avant tout retrouver la constance qui lui a fait défaut depuis le début de la saison. "Il faut qu’on gagne des matchs, et pour ça, il faut qu’on s’améliore dans pas mal de secteurs."

La situation rappelle à Azéma le début de saison passé, où l’USAP avait également mal démarré avant de revenir en force. Mais cette année, rien n’est certain. "Rien ne dit que ce qu'on a fait la saison dernière, en revenant très fort, on le refera cette année", admet-il. La seule certitude pour le moment ? L’urgence de réagir.