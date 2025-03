Top 14. Pas (encore) de repos pour les braves : La Rochelle sort les muscles pour faire plier Castres

Retour des internationaux, pack solide, banc de luxe : le Stade Rochelais veut frapper fort face aux Tarnais ce samedi dans le cadre de la 19e journée de Top 14.

Retour des internationaux, mission réveil

Le Stade Rochelais n’a plus le temps d’attendre. En manque cruel de points depuis janvier, les Maritimes, actuels 9es du Top 14, sortent les grands moyens pour accueillir Castres ce samedi à Deflandre, dans le cadre de la 19e journée.

Finie la trêve, retour au charbon. Et pour tenter de stopper l’hémorragie (4 défaites de rang en championnat), Ronan O’Gara peut compter sur ses Tricolores.

Grégory Alldritt mènera le groupe avec le brassard, encadré par Paul Boudehent et Jules Jégou pour une troisième ligne de feu. Wardi, Latu et Kuntelia seront alignés en première ligne, avec Lavault et Douglas en soutien dans la cage.

Une ligne de trois-quarts pétillante

Derrière, on retrouve une association West-Brunet à la charnière, tandis que le triangle d’attaque sera composé de Hastoy à l’arrière, Leyds et Nowell sur les ailes. Au centre, Séuteni et Favre seront chargés de créer des brèches.

Côté remplaçants, le staff rochelais a empilé les profils puissants et polyvalents : Bourgarit, Dillane, Cancoriet, Bosmorin et Thomas pourront apporter de l’impact, tandis que Botia et Atonio feront office de finisseurs de luxe.

Pas de calcul : victoire obligatoire

Dans un stade Marcel-Deflandre à guichets fermés, les Jaune et Noir savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. Face à une équipe castraise qui réussit rarement à l’extérieur mais qui ne lâche jamais rien, il faudra montrer les crocs dès les premières minutes.

La Rochelle n'est pas en réussite face au CO ces dernières années. Et on se souvient que les Tarnais étaient venus s’imposer à Deflandre en 2023. Autant dire les Maritimes savent à quoi s'attendre.