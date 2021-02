Top 14. ''On va clairement chercher une vengeance'', lance Vincent Martin avant Castres/MHR

Auteur d'un doublé face au Stade Français, Vincent Martin a contribué à la première victoire des siens depuis le 4 décembre et la première victoire à domicile depuis le 25 octobre.

Samedi 6 février 2021, 22h49, Laurent Cardona, arbitre du match Montpellier-Stade Français, siffle la fin de la rencontre et le club de l'Hérault renoue avec la victoire. Une première depuis deux mois, une libération. "Ça fait plusieurs semaines qu'on s'entraîne bien et le week-end ça ne paye pas. On sait pourquoi on perd. L'indiscipline, on donne des munitions aux adversaires, et on se fait remonter dans les derniers moments. Mais ce week-end ça a payé. Ça fait beaucoup de bien. Ça redonne beaucoup de confiance. Il fallait concrétiser après ces dures semaines. On a célébré ça dans le vestiaire. Mais maintenant c'est fini. Rien n'est acquis, ce n'est qu'un match. Et on est focus sur le déplacement à Castres."





48e minute de jeu, carton jaune pour Martin Devergie, le Stade Français remet la main sur le ballon, mais contrairement aux semaines passées, Montpellier fait le dos rond mais ne craque pas. "En seconde période on a eu pas de ballons. Le Stade Français nous malmène, on prend un carton, mais malgré tout on encaisse aucun point. On n'a pas réellement douté, mais on s'est dit "Faut pas lâcher !". Ça s'est joué sur l'état d'esprit. On a tout donné !"



En dépit de cette bonne performance, Montpellier reste douzième du championnat avec seulement cinq points d'avance sur Bayonne, treizième, qui compte deux matchs de retard. Montpellier cette saison, c'est 4 victoires pour 12 défaites et 8 bonus défensifs. À titre comparatif, Bayonne comptabilise 5 victoires pour 9 défaites. C'est-à- dire le nombre de matchs perdus de justesse par le MHR. "C'était une période très rageante. Le pire c'est nos 6 défaites à domicile. On n'était pas pauvre dans le jeu mais on perdait quand-même. On enchaînait réunion sur réunion. On a viré un entraîneur. Il a fallu montrer du caractère, on l'a fait. Maintenant il faut continuer."

Comme le rappelait Vincent Martin, Xavier Garbajosa a été limogé du poste de manager. Le 4 janvier, jour de son licenciement, Garbajosa à la tête de Montpellier c'était : 3 victoires pour 7 défaites en Top 14. Il a été remplacé par Philippe Saint-André, directeur sportif jusqu'ici. L'ancien sélectionneur du XV de France comptabilise 1 victoire pour 5 défaites. Limoger Garbajosa était-il le bon choix ? Seul l'avenir le dira car aujourd'hui ce n'est pas flagrant… "Malheureusement Xavier a payé les pots cassés des mauvais résultats. C'est toujours le coach qui saute le premier. Mais après son départ les résultats n'ont pas été probants non plus. Alors est-ce que c'était la bonne solution ? Je ne sais pas. Ça a chamboulé tout le monde. On était au fond du seau. Et on s'est dit : "Soit on se relève, soit on finit en Pro D2". Il faut apporter de la stabilité. Et la stabilité à Montpellier, ça va, ça vient. C'est un club qu'on adore tous. Mais il n'est pas connu pour ça."

Le 17 janvier, Castres enfonçait encore un peu plus Montpellier dans la crise en allant gagner au GGL Stadium, 19-21. Montpellier aura une possibilité de se venger aujourd'hui. "On va clairement chercher une vengeance. Puis on a plus le choix. On a grillé trop de joker. Pour se sortir de ce "merdier", on doit ramener le plus de points possible à chaque sortie. La course au maintien est loin d'être terminée."