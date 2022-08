TOP 14. On l'a tous oublié, mais Will Skelton manquera le début de saison de La Rochelle

Suspendu 6 matchs après son carton rouge reçu face aux Barbarians en juin, Will Skelton manquera - a minima - les 3 premiers matchs de La Rochelle cette saison.

C'est une information qui, dans le feu de l'action, est un peu passée à la trappe. D'ailleurs aucun verdict officiel n'a été rendu par la commission de discipline à ce jour. Reste que selon les informations de Sud-Ouest et pour son plaquage dangereux sur le pilier anglais Schickerling, Will Skelton aurait été suspendu 6 semaines. Souvenez-vous, en juin dernier, le colossal deuxième ligne maritime avait écopé d'un carton rouge lors de la rencontre entre les Barbarians et l'Angleterre. Bêtement, il manquera donc les premières échéances rochelaises cette saison puisque si, selon ActuRugby, certains matchs du Rugby Championship pourraient être comptabilisés comme faisant partie de sa suspension, il manquera ensuite - a minima - les 3 premiers matchs du Top 14 quoiqu'il arrive.

VIDÉO. Will Skelton, premier joueur de l’histoire à prendre un rouge avec les Barbarians

Une petite habitude pour les champions d'Europe en titre qui l'an passé à pareille époque, avaient déjà dû se passer de leur australien, suspendu 5 semaines pour un plaquage dangereux face à Toulouse lors de la 1ère journée. Ce qui avait d'ailleurs contribué au mauvais début de saison rochelais dans la foulée, quand bien même l'absence d'un homme (aussi monumental soit-il) n'explique pas tout...