TOP 14. MHR. ‘’C’est le seul danger qui nous guette’’, estime Elissalde

Dans un entretien accordé à Midi Libre, l’entraîneur du MHR Jean-Baptiste Elissalde s’est penché sur cette nouvelle saison 2022/2023.

Quelques semaines après son titre de champion de France, Montpellier s’apprête à renfiler les crampons pour une nouvelle saison. Les membres du groupe ont d’ailleurs repris l’entraînement il y a peu. Un véritable marathon, face auquel les joueurs du MHR devront faire preuve de constance pour espérer faire le doublé. D’autant qu’avec ce titre, le statut de Montpellier n’est désormais plus le même : les Héraultais seront très attendus chaque week-end, et seront sans aucun doute l’équipe à battre. L’entraîneur de l’équipe, Jean-Baptiste Elissalde, en est tout à fait conscient. Dans les colonnes de Midi Libre, ce dernier s’est d’ailleurs confié sur la saison à venir, ainsi que sur sa plus grosse crainte vis-à-vis de son groupe : “La seule inquiétude c’est comment on va gérer le fait d’avoir fait une belle saison l’année dernière et d’être attendu (...) Ce dont j’ai peur c’est la décompression. C’est le seul danger qui nous guette. Être champion, c’est surtout avoir un comportement de champion. Un boxeur qui remet son titre en jeu, il se prépare pour le garder le plus possible. Ce sera très difficile. Mais c’est dans cet esprit-là que les mecs vont devoir se préparer”.

Au-delà d’être plus attendu, le champion en titre peut parfois laisser place à un peu de décompression. C’est bien connu, il est toujours plus difficile de rester en haut que d’y aller. Pour éviter cela, il est donc intéressant de faire appel à des recrues, qui elles, n’ont pas remporté ce fameux titre la saison passée. Chose qu’a fait le MHR à la perfection, avec les arrivées de 6 nouveaux joueurs dans l’effectif pro (Carbonel, Coly, Chauvac, Doumenc, Lam et Tu’inukuafe). Un nombre suffisant pour apporter du sang neuf, sans pour autant déséquilibrer toute l’équipe. À ce propos, JB Elissalde attend beaucoup de ces nouveaux joueurs : “J’attends tout d’abord leur appétit, leur jeunesse. Beaucoup de liens, je pense à Léo Coly et Louis Carbonel avec Arthur Vincent qui ont beaucoup joué ensemble, qui sont amis. C’est du lien dans l’effectif, dans la connivence, dans la connerie aussi… Ben Lam va nous apporter de la puissance qui nous a peut-être manqué la saison dernière. Ça va aussi pousser ses concurrents à ce poste-là à se bouger un peu plus (...) Le recrutement a été un peu plus accentué sur les lignes arrières cette année. C’est toujours mieux d’aller plus vite. Ce sera aussi au staff d’être malin dans nos compositions d’équipes, nos rotations, pour qu’il y ait une trentaine de joueurs capables d’être sur la feuille de match”. Car oui, le staff aura son rôle à jouer dans cette saison post-titre. Notamment concernant le coaching, dans une année où le MHR a clairement affiché ses ambitions sur les deux tableaux (Champions Cup et Top 14).

VIDÉO. Sur la Place de la Comédie, les fans et joueurs de Montpellier ont fêté le BrennusMontpellier débutera sa saison par un déplacement périlleux au Stade Rochelais, avant de recevoir l’UBB puis d’affronter Brive au Stade Amédée Domenech. Autrement dit, le début de saison du MHR s’annonce assez compliqué, et il faudra de suite se remettre au travail pour ne pas prendre du retard...