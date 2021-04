Top 14. Marc Dal Maso n'obtiendra pas les 200 000 euros réclamés au RCT

L'ancien entraîneur des avants du RCT a été débouté par le conseil des prud'hommes de Toulon, alors qu'il demandait 200 000 euros au club varois, à qui il reprochait un mauvais traitement lors de son départ.

La nouvelle vient de tomber. Petit retour en arrière. Marc Dal Maso fait partie du staff du RC Toulon dès le début de la saison 2016-2017, jusqu'en 2019. Une fois son départ acté, il réclamait 200 000 euros à son ancien club et avait dès lors saisi le conseil des prud'hommes pour ''manquement aux obligations de l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail''. Pour simplifier, Dal Maso n'a pas apprécié son éviction du club et reprochait le manque de justesse du club à son égard.

Var Matin nous indiquait ce mardi que le conseil des prud'hommes de Toulon avait donc tranché. Verdict ? Marc Dal Maso a été débouté de ses demandes par ce dernier. De ce fait, le RCT n'aura rien à payer. Maître Clément Lambert, avocat du club a salué ''une juste décision, le RCT ayant toujours respecté ses obligations contractuelles et a toujours veillé au respect de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés''. Pour rappel, Marc Dal Maso est aujourd'hui en charge des avants du CA Brive, mais est en arrêt maladie depuis novembre dernier, lui qui on le rappelle est touché par la maladie de Parkinson.