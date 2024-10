Top 14. Malgré ''un ''fucking'' pas mauvais début de saison'', le Stade Rochelais ne s'enflamme pas

La Rochelle sur la route du Brennus : Teddy Thomas n’a pas caché son ambition pour le club maritime, affirmant que le groupe est prêt à se battre pour soulever le Bouclier de Brennus.

Ce lundi, Teddy Thomas était l’invité du "Super Moscato Show", et le moins qu’on puisse dire, c’est que l'ailier du Stade Rochelais n'a pas fait de langue de bois. Interrogé sur les ambitions du club pour cette saison, il a exprimé un désir profond de ramener enfin le Bouclier de Brennus à La Rochelle. Pour lui, c’est une évidence : il manque un trophée national à cette équipe qui fait vibrer les supporters.

Thomas, qui a déjà goûté à la victoire en championnat avec le Racing 92 en 2016, n’a pourtant jamais pu savourer un tel triomphe pleinement. « Pour moi, je n’ai pas gagné le Brennus », a-t-il confié. Blessé pour cette finale avec le Racing, il garde une certaine frustration, d’autant plus qu’il a également manqué la deuxième victoire européenne des Maritimes pour la même raison.

Aujourd’hui, le Stade Rochelais connaît un excellent début de saison, avec quatre victoires au compteur, y compris un précieux succès à l’extérieur face au Racing 92. « On fait un "fucking" pas mauvais début de saison, mais le plus important, c'est la fin », rappelle Thomas en imitant Ronan O'Gara.

L'ailier, repositionné avec succès au centre avant de se blesser, est bien conscient que dans le rugby, ce sont les derniers matchs qui déterminent tout. Une lucidité qu’il partage avec ses coéquipiers : finir dans le top 3 ou 4 reste l’objectif majeur.

🎙️ "On a envie de ramener le Brennus à La Rochelle et je pense qu'on a les capacités pour le faire."



🏉 Teddy Thomas est en direct dans le Super Moscato Show ! pic.twitter.com/7Wdsc2S54Y — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 7, 2024

Quant aux comparaisons avec les autres cadors du championnat, l’ailier est clair : La Rochelle ne veut pas être Toulouse ou Bordeaux. « Franchement, on ne se compare pas à Toulouse et Bordeaux. On a des identités complètement différentes », explique-t-il. L’équipe est fière de son propre style et ne se préoccupe pas des autres.

Ce début de saison réussi place les Maritimes en tête du classement, ex-aequo au niveau comptable avec l'UBB. Cependant, Teddy Thomas et le staff rochelais savent que rien n’est joué et que le chemin est encore long. « On verra à la fin si on doit rencontrer Toulouse ou Bordeaux », lance-t-il en conclusion.

Pour l’instant, La Rochelle savoure ses victoires, mais garde les pieds sur terre avant le déplacement à Bayonne dans le cadre de la 6e journée de Top 14. Thomas le sait : le Brennus est un objectif, mais il faudra d’abord maintenir le cap jusqu’à la fin de la saison. Une fin qui promet d’être palpitante pour les supporters maritimes.