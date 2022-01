Top 14. Malgré des cas de Covid, La Rochelle veut absolument jouer à Toulon

Après Toulon, c'est au tour du Stade Rochelais de compter dans ses rangs des cas de Covid avant la rencontre initialement prévue ce dimanche (18 heures). Mais les Maritimes veulent absolument jouer.

Touché par le Covid, le RCT par la voix de son président Bernard Lemaître a fait savoir qu'il ne comptait pas disputer la rencontre contre La Rochelle prévue ce week-end. Et pour cause, les Varois ne comptent plus que 4 joueurs de première ligne valides et se refusent d'envoyer des espoirs face aux internationaux rochelais. Oui mais voilà, depuis, La Rochelle a de son côté également annoncé avoir été frappé par le Covid. Dans un communiqué, les Maritimes indiquent que dix joueurs de leur effectif ont été testés positifs et placés en isolement depuis ce week-end.

Les pensionnaires de Deflandre restent quant à eux focalisés sur le match de dimanche. En effet, le club a annoncé : ''qu'il mettait tout en œuvre pour présenter une équipe dimanche''. Avant de poursuivre : ''Des tests quotidiens et un ajustement des plannings ont été mis en place pour juguler la contamination et maximiser nos chances de présenter une équipe, complétée par des joueurs espoirs, pour la rencontre de ce dimanche. Le club met ainsi tout en œuvre pour contribuer à garantir la continuité du championnat, dans l'attente de la décision souveraine de la Ligue sur la tenue du match''. Justement la LNR devrait se prononcer ce vendredi matin, sur la tenue ou non de la rencontre.