Top 14. Mais au fait, quand jouera Lima Sopoaga avec Lyon ?

Lima Sopoaga n'a toujours pas foulé les pelouses du Top 14. Et pour cause, il rejoindra le LOU et Gerland incessamment, à la fin du mois de septembre.

Il était annoncé comme l'une des recrues phares du LOU à l'intersaison. Si ce n'est LA recrue. Lima Sopoaga, 16 sélections avec la Nouvelle-Zélande, une belle expérience du Super Rugby et plus de 50 matchs sous le maillot des Wasps en Angleterre, n'a toujours pas disputé la moindre minute dans les travées du stade Gerland. De ce fait, à l'ouverture, le jeune Léo Berdeu en profite pour petit à petit s'imposer au sein de l'effectif rhodanien, enchaînant les bonnes prestations. Alors que fait Lima Sopoaga ? Et bien, depuis le début des négociations, il est question d'un accord avec le staff lyonnais pour n'arriver en France que fin septembre. Dans Le Progrès il y a un peu plus d'un mois, Pierre Mignoni expliquait : ''Pour des raisons familiales, il va passer l'été en Nouvelle-Zélande. C'était la condition sine qua non pour qu'il vienne au LOU, j'ai donc accepté le deal.'' Le numéro 10 néo-zélandais devrait donc débarquer dans les prochains jours sur Lyon et faire sa première apparition d'ici quelques semaines. Une bonne nouvelle.

L'ex-international All Black n'est d'ailleurs pas la seule recrue à n'avoir disputé la moindre minute avec son nouveau club. Bautista Delguy qui vient de signer à Perpignan par exemple, était avec l'Argentine dans le cadre du Rugby Championship. Blessé au cours de la compétition, il est par ailleurs arrivé en Catalogne pour poursuivre sa convalescence avant de faire ses premiers pas sous la tunique sang et or prochainement. Idem du côté du BO, où les transfuges Tomas Cubelli, Eliott Dixon ou Vincent Martin n'ont toujours pas joué un seul match avec les Basques, tous blessés. À cette liste s'ajoute le néo-pilier du Stade Français Clément Castets, gravement touché au genou, le Clermontois Tomas Lavinini avec les Pumas, le talonneur du MHR Brandon Paenga-Amosa avec les Wallabies ou le futur toulonnais Cheslin Kolbe avec les Springboks. Bref, du beau monde.