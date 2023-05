TOP 14. Maintien ou relégation : que doit faire Perpignan pour se sauver les miches ?

Assurés de ne plus descendre directement, l’USA Perpignan doit désormais se focaliser sur un déplacement périlleux à Castres.

En Catalogne, la fête a bien eu lieu face au Stade Toulousain. Victorieux du leader, Perpignan maintient ses espoirs de maintien direct, sans avoir à passer par un éventuel barrage. Pour y parvenir, il ne reste plus qu’une seule place à prendre, celle de la Section Paloise. Alors que la dernière journée de Top 14 va rendre son verdict dans deux semaines, quel est le plan de l’USAP sur cette fin de championnat.

Le match haletant entre l'USAP et le Stade Toulousain a captivé les supporters sur les réseaux sociaux

Pour ce rendez-vous attendu, Perpignan devra se déplacer du côté de Castres. Si les Castrais n’ont plus grand-chose à jouer hormis une possible place en Champions Cup, ils joueront, évidemment, le dernier match de la saison devant leur public. D’autant plus, la légende Benjamin Urdapilleta fera ses adieux aux CO à cette occasion. Connu pour être une forteresse inviolable, le stade Pierre Fabre n’a connu la défaite qu’à une seule reprise cette saison en Top 14, face au Stade Rochelais le 18 février dernier.

Pour espérer un éventuel miracle de fin de championnat, ils devront obligatoirement gagner dans le Tarn et espérer que Montpellier signe un résultat positif dans le Béarn. Petit avantage catalan en cas d’égalité, les Sang et Or dominent Pau à la différence de points particulière. Dans le cas où ils ne parviendraient pas à obtenir la 12ᵉ place, un nouveau barrage de maintien aura lieu face au vice-champion de Pro D2.

Actuellement, Mathieu Acebes et ses coéquipiers sont à 4 points de la Section Paloise. Pour prendre leur place, il faut que l’un des scénarios suivants se produise :

L’USAP gagne à Castres et la Section Paloise perd contre Montpellier sans bonus défensif.

L’USAP gagne à Castres avec un bonus offensif et la Section Paloise perd contre Montpellier avec un bonus défensif.

Transfert. TOP 14. L'USAP signe un centurion de l'équipe de France à 7

Et pour Pau, ça se passe comment ?

Chez les opposants, la réception de Montpellier ne s’annonce pas facile non plus. Les Cistes sortent d’une victoire de grande classe face au Stade Rochelais sur leur pelouse. Un exploit qui se place dans une volonté affichée publiquement de se qualifier pour l’édition 2023-2024 de Champions Cup. En clair, Zack Henry et ses coéquipiers devront l’emporter s’ils veulent être sûrs de se maintenir. Leurs destins restent entre leurs mains.

Avec 4 défaites au Hameau cette saison, la Section Paloise se place comme l’une des pires équipes du championnat sur son sol cette saison. Cependant, la formation de Sébastien Piqueronies a montré qu’elle savait faire preuve d’orgueil dans les moments clés, à l’image des victoires à l’extérieur contre Bayonne et La Rochelle où de la victoire à domicile contre Toulouse. Rien ne va plus, tout reste à jouer.

RUGBY. Top 14. La Section Paloise face à des problèmes financiers ?