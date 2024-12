Top 14. Lueur d'espoir à l'USAP : McIntyre et Devaux relancent les ambitions catalanes

Perpignan traverse une période compliquée. 11ᵉ du Top 14, les Catalans soufrent de leurs nombreuses blessures, mais des retours importants pourraient bientôt changer les choses.

L’infirmerie catalane a enfin des raisons de sourire. Ce jeudi matin, à Aimé-Giral, Jake McIntyre, ouvreur australien de l’USAP, a retrouvé ses coéquipiers lors d’une séance d’entraînement ouverte à la presse.

Un retour progressif, certes, mais porteur d’espoir pour un effectif décimé par les blessures ces derniers mois. En effet, Posolo Tuilagi et Jacobus Van Tonder, entre autres, font partie des joueurs indisponibles encore plusieurs semaines.

Trois mois de galère pour l’ouvreur australien

Absent depuis le 29 septembre dernier et une rupture du muscle pectoral contre Clermont, McIntyre n’avait plus foulé le terrain, laissant un vide dans le jeu usapiste. Opéré début octobre, il a suivi à la lettre son protocole de réathlétisation. Jeudi matin, vêtu de la fameuse chasuble rouge qui interdit tout contact, le numéro 10 a pu participer à des ateliers collectifs : passes, jeu au pied, et même quelques séquences offensives.

Un retour envisagé pour janvier ?

Si son retour en compétition n’est pas encore acté, le manager Franck Azéma se montre optimiste au micro de France Bleu : "C’est bon de le voir avec nous. En termes de temps, tout est raisonnable, mais on attend le feu vert du médical et, surtout, ses sensations personnelles."

Un retour pour la mi-janvier, lors de la trêve européenne, est évoqué. Mais la prudence reste de mise. Après tout, les blessures de longue durée nécessitent souvent une gestion fine pour éviter des rechutes.

Bruce Devaux également proche du retour

Autre bonne nouvelle : Bruce Devaux, pilier gauche, est, lui aussi, sorti de l’infirmerie. Blessé au muscle pectoral en août, l’ancien toulonnais pourrait bientôt retrouver la compétition. Franck Azéma, cependant, préfère temporiser : "Bruce est prêt, mais on veut trouver le meilleur timing pour qu’il revienne en confiance. Peut-être face à La Rochelle ?"

Une infirmerie enfin moins remplie

Pour une USAP en quête de stabilité et de résultats, ces retours sont plus qu’encourageants. Avec une série de trois matchs importants à venir (Stade Français, La Rochelle, Lyon), le timing ne pourrait être meilleur. En espérant que ces retours marquent le début d’une nouvelle dynamique pour les Catalans.