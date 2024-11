TOP 14. Loyal à la Section Paloise : ce cadre repousse les géants du Top 14 pour prolonger !

Courtisé par plusieurs clubs du Top 14, le puissant numéro huit géorgien Beka Gorgadze a choisi de rester à la Section Paloise. Un choix fort qui marque son attachement au maillot vert et blanc.

Malgré des sollicitations venues de plusieurs clubs de Top 14, le numéro huit géorgien Beka Gorgadze a choisi de prolonger son aventure à la Section Paloise. Laquelle sécurise une force vive de son pack et envoie un signal fort à ses concurrents.

Arrivant en fin de contrat cette saison, l’international géorgien a préféré rester dans le Béarn, une décision qui réjouit les supporters palois et qui souligne son attachement à ce club.

Un cadre du pack béarnais

En peu de temps, Gorgadze est devenu un élément incontournable du pack de la Section. À 27 ans, il impressionne par sa puissance et son impact dans les rucks, apportant une stabilité essentielle au collectif palois.

Ses performances n’ont pas tardé à attirer l’attention d’autres équipes, mais le joueur a fait le choix de la continuité. La durée de la prolongation n'a pas été officialisée. Mais La République des Pyrénées annonce deux dates : 2028 ou 2029.

Courtisé mais fidèle

Selon les informations de L’Équipe et de Sud-Ouest, Gorgadze était pisté par plusieurs clubs de Top 14, notamment du côté du Racing 92 et de Castres. Mais, malgré les propositions, le Géorgien a préféré privilégier la stabilité et la proximité avec ses coéquipiers.

Le président de la Section Paloise, Bernard Pontneau, cette prolongation à venir est à n'en pas douter une preuve de l’attractivité du club et de la solidité de son projet sportif. La Section fait ainsi un pied de nez aux clubs rivaux et garde un pilier important de son effectif.

En prolongant à Pau, Beka Gorgadze marque aussi un point auprès des supporters, qui voient en lui une figure emblématique de l'équipe. Sa fidélité au club démontre son attachement au maillot vert et blanc, un symbole qui comptera pour les prochaines saisons.