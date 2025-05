TOP 14. L’impensable dilemme de Jack Willis : ''C’est comme demander à un joueur : Tu préfères ta mère ou ton père ?’'

Jack Willis jouera-t-il avec les Lions Britanniques cet été ? L’Anglais le mérite. Mais le calendrier du Top 14 ne colle pas…

Focus sur le calendrier. Cette année et comme en 2024, la finale du Top 14 se jouera le 28 juin. Toulouse, champion en titre, sera-t-il à nouveau de la partie ?

Si l’on pose cette question, c’est que dans le même temps, les Lions Britanniques seront déjà en Australie pour préparer leur tournée face aux Wallabies. Et que si vu de France, cela n’a que peu d’importance comparé à des phases finales de Top 14, pour un britannique, cette mythique sélection représente beaucoup. Mais vraiment beaucoup.

A tel point que l’ancien talonneur international Benjamin Kayser, désormais consultant en Angleterre, résume ceci avec beaucoup d’humour et d’efficacité pour RugbyPass. "C’est comme demander à un joueur : ‘Tu préfères ta mère ou ton père ?’ C’est exactement ça".

Et d’étayer son propos : "Les Lions, c’est compliqué. Ce n’est pas un truc français, c’est impossible à comprendre pour les clubs et les joueurs ici. " (...) "Demander à Jack Willis de dire à Ugo Mola qu’il ne veut pas jouer une finale de Top 14… On ne peut pas lui demander ça."

Une question de calendrier

Pour autant, nous sommes à peu près sûrs qu’au nom de leurs prestations depuis leur arrivée dans la ville rose, Willis comme Blair Kinghorn méritent de vivre l’aventure Lions. Mais si Toulouse était en finale le 28 juin, cela leur ferait manquer a minima les 3 premiers matchs de préparation des Lions, avant le premier test officiel qui aura lieu le 19 juillet. Or, on ne badine pas avec le graal pour tout rugbyman britannique.

Champions Cup. Romain Ntamack à 70% ? Pourquoi Toulouse ne peut pas se passer de lui face à l'UBBAlors ? Kayser, qui a joué avec l’ancien 2ème ligne écossais, rappelait à juste titre qu’en 2009, Nathan Hines avait manqué la finale du Top 14 avec l’USAP pour rejoindre les Lions en Afrique du Sud. Idem pour Leigh Halfpenny, libéré par Toulon en 2017 après un lobbying monstre, et qui ne joua donc pas la finale du Top 14 perdue face à Clermont. Pour ne finalement disputer que 8 petites minutes de la tournée face aux All Blacks…

Mais peut-être que le calendrier 2025 permettra exceptionnellement à Willis et Kinghorn d’entretenir leur rêve…