CHAMPIONS CUP. Toulouse en demie avec les Espoirs ? La compo probable (mise à jour) face à l’UBB

Quand ça veut pas, ça veut pas ! A ce rythme, c’est à se demander si Ugo Mola ne devra pas envoyer ses Espoirs jouer la demi-finale de Champions ce dimanche.

Alors que l’absence d’Antoine Dupont était évidemment déjà actée, que celle de Blair Kinghorn s’est confirmée en début de semaine, voilà désormais que Toulouse devra se passer du talonneur titulaire des Bleus Peato Mauvaka, blessé au genou à l’entrainement, mais aussi de Thomas Ramos, dont le mollet n’est pas en grande forme.

Que des joueurs majeurs, dont l’absence comptera, assurément…

Mallia en 15 ?

Seule bonne nouvelle au tableau ? Le retour probable d’Ange Capuozzo, qui a repris avec le collectif cette semaine et qui postule pour la demie, 4 semaines après sa blessure à la cheville.

Avec tous ces remous, l’international italien pourrait même entrer dans le XV de départ sur son aile droit fétiche, à moins que le staff stadiste ne lui préfère Dimitri Delibes, en grande forme en ce moment, et garde la polyvalence du feu follet de 26 ans sur le banc.

Dans le même sens, c’est l’utility back à l’accent hispanique Juan Cruz Mallia qui devrait glisser à l’arrière. Poste qu’il n’a occupé qu’une seule fois cette saison avec Toulouse mais auquel il joue avec l’Argentine.

Ailleurs, l’interrogation se pose au sujet du talonneur remplaçant. Si Julien Marchand débutera la partie, qui le suppléera en fin de partie : Guillaume Cramont ou Thomas Lacombre.

Si le premier nommé a davantage d'expérience, le second est la révélation de la saison côté Toulouse et a toujours réalisé de grandes performances, pleines de gaz, lors de ses 10 apparitions. Mais il n'a jamais connu la grande coupe d'Europe et le lancer dans le grand bain sur une demi-finale pourrait ne pas être un cadeau…