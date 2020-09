Top 14 - Les finales de Coupe d'Europe obligent le report du choc Racing 92 vs Toulon

Les deux équipes étant en finale de Champions et Challenge Cup, leur rencontre comptant pour la 5e journée de championnat a été reportée.

Les Racing 92 et Toulon sont les deux clubs français sur le toit de l'Europe. Après avoir fait tomber les Saracens à la maison, les Racingmen retrouveront Exeter, le leader de Premiership. Ces derniers ont fait tomber le Stade Toulousain sur le score de 28 à 18.

Le Racing 92 se sort des griffes du wolfpack des Saracens d'un coup de patte à la 76e [VIDEO]

Du côté de la Challenge Cup, Toulon est venu à bout des Leicester Tigers et ils affronteront Bristol dans une belle finale. Mais ces finales obligent les instances directives du rugby français à repousser la grosse affiche Racing 92 vs Toulon comptant pour la 5e journée de Top 14. Les deux finales se jouent le 16 et 17 octobre. Le Racing 92 se déplacera à Bristol tandis que Toulon recevra "à domicile", à quelques kilomètres : Aix-en-Provence. Le choc de la 5e journée entre les deux équipes finalistes des Coupes d'Europe devrait être reportée le week-end du 7 et 8 novembre, dans une période déjà très chargée pour les joueurs français.