Le Racing 92 se sort des griffes du wolfpack des Saracens d'un coup de patte à la 76e [VIDEO]

Le Racing 92 s'est qualifié pour la finale de la Champions ce samedi en battant les Saracens, champion en titre.

Champions Cup - la finale entre Exeter et le Racing 92 se jouera en AngleterreIl n'y aura pas de finale 100 % française. Le Racing 92 est le dernier représentant tricolore en Champions Cup après son succès sur les Saracens (19-15). Une victoire qui s'est dessinée dans les tout derniers instants de la rencontre sur une initiative au pied de Finn Russell pour le centre Virimi Vakatawa. Avant cette action décisive à la 76e, Iribaren et Goode avaient été les principaux pourvoyeurs de points. On savait que la discipline serait déterminante dans cette demi-finale. À la 53e, ce sont les Sarries, champions en titre, qui avaient le mieux géré cet aspect du jeu avec un avantage de six longueurs (9-15). Mais les Franciliens ont fait preuve de sang-froid. Jamais ils n'ont semblé s'affoler. Machenaud a ramené les siens à portée après une nouvelle pénalité avant qu'Imhoff ne délivre les siens suite au formidable travail de Vakatawa et un relais de Russell. Le trio magique a frappé au meilleur moment pour offrir une troisième finale au Racing 92.