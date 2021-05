Top 14 - Ollivon en 4, paire de centres 100% argentine... Les compos de Toulon - Toulouse

Samedi à 21h, Toulon reçoit Toulouse pour la plus grosse affiche de la journée. Les surprises sont multiples.

C'est LE choc de cette 23ème journée de Top 14 ! On ne parle pas de Racing - Clermont, qui aurait tout aussi bien pu faire l'affaire, mais de Toulon - Toulouse, dans la confrontation entre frères ennemis. Le RCT, très poussif pour son retour à la compétition la semaine dernière face à Agen, n'a pas le droit à l'erreur et doit l'emporter pour conforter sa place dans le 6, et se rassurer. Car Lyon, Castres et Bordeaux rôdent juste derrière. Pour l'occasion, Patrice Collazo a donc concocté la meilleure équipe possible, malgré les innombrables absences, notamment en deuxième ligne. Les internationaux tricolores Gros, Serin, Carbonel et Villière débuteront tous, tandis que Charles Ollivon joueront en 2ème ligne pour la première fois de sa carrière. Ma'a Nonu (38 ans, 103 sélections) est toujours suspendu, et la paire de centres sera donc formée de Julien Hériteau et Duncan Paia'aua. Enfin Levi Douglas, 2ème ligne arrivé en début de semaine des Wasps, débutera sur le banc.

Nom_Equipe 1 Gros 2 Tolofua 3 Gigashvili 4 Ollivon 5 Warion 6 Ory 8 Parisse 7 Isa 9 Serin 10 Carbonel 11 Villière 12 Hériteau 13 Paia'aua 14 Cordin 15 Toeava 16 Etrillard 17 Taofifenua 18 Douglas 19 Hoareau



20 Wulf 21 Lakafia 22 Takulua 23 Setiano

En face, Toulouse se déplace sans pression, leader confortable en championnat et après avoir assuré sa place en finale de coupe d'Europe. De nombreux cadres sont mis au repos pour ce voyage dans le Var comme Dupont, Ntamack, Faumuina, Kaino, Baille, Marchand ou les deux frères Arnold. Mais d'autres excellents éléments vont ainsi pouvoir bénéficier de temps de jeu. Ainsi, Mauvaka débutera au talon, Flament en deuxième ligne ou Delibes à l'aile. Thomas Ramos fait son retour à l'ouverture après une longue blessure au mollet tandis que Rynhardt Elstadt, remplaçant samedi dernier, sera titulaire en 6. A noter une paire de centres 100% argentine avec l'association des jokers Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, tandis que de nombreux jeunes entrevus à Castres il y a quelque temps font leur apparition sur le banc. Une équipe toulousaine remodelée, certes, mais capable de s'imposer partout, comme toujours.