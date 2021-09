Top 14. Stade Français vs Racing 92 promet un duel de centres explosif [COMPOSITION]

Le Stade Français accueille le Racing 92 ce samedi à 18h15 dans un derby qui sent la poudre. Voici donc les compositions des deux équipes.

Quoi de mieux qu'entamer la saison 2021/2022 par un derby entre le Stade Français et le Racing 92 ? C'était d'ailleurs l'ultime rencontre disputée la saison dernière par les soldats roses, qui s'étaient inclinés en barrages face aux hommes de Laurent Travers, avant que ces derniers ne tombent en demie contre La Rochelle. Pour ce match, Gonzalo Quesada l'entraîneur du club de la capitale a titularisé sa recrue phare, le trois-quarts centre néo-zélandais Ngani Laumape. Il formera avec le Fidjien Waisea, une paire de centres explosive. À la charnière, James Hall sera associé à Joris Segonds tandis que le transfuge d'Agen Romain Briatte fera ses débuts en troisième ligne.

Stade Français 1 Kakovin 2 Latu 3 Alo-Emile 4 Gabrillagues 5 Maestri 6 Burban 8 Francoz 7 Briatte 9 Hall 10 Segonds 11 Veainu 12 Laumape 13 Waisea 14 Naivalu 15 Hamdaoui 16 Da Silva 17 Alo-Emile 18 De Giovanni 19 Godener



20 Coville 21 Barré 22 Arrate 23 Roelofse

Côté racingmen, Laurent Travers a également concocté la meilleure équipe suivant les forces du moment. Camille Chat débutera la rencontre tandis que Bernard Le Roux sera titulaire en deuxième ligne et qu'Antoine Gibert débutera à l'ouverture. Derrière, Gaël Fickou et Vakatawa formeront une paire de centres là aussi des plus impressionnantes alors que Kurtley Beale prendra place à l'arrière.