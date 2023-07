TOP 14. Le XV type de la saison 2022/2023 a été dévoilé ! Qu'en pensez-vous ?

Le XV type de la saison 2022/2023 a été dévoilé. On retrouve pas moins de neuf joueurs du XV de France dont Dupont et Alldritt. Auriez-vous fait les mêmes choix ?

La saison 2022/2023 a été une nouvelle fois pleine de suspense et de spectacle à l'image de la finale entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Le sacre des hommes de Mola était loin d'être acquis. Mais finalement, un essai de Romain Ntamack dans les derniers instants de la partie a permis à Toulouse de remporter un nouveau trophée.



Une réalisation salvatrice certes, mais qui ne permet pas à l'ouvreur tricolore d'intégrer le XV type de la saison. Après les votes des internautes et supporters, c'est le demi d'ouverture de Bayonne Camille Lopez qui est aligné au poste de numéro 10. Une place qui est loin d'être imméritée au vu des prestations de l'ancien joueur de Clermont. Excellent face aux perches, inspiré dans le jeu courant, il a aidé l'Aviron à réaliser une formidable saison pour un promu. La qualification n'était d'ailleurs pas très loin pour les Basques.



Dupont/Lopez, une charnière déjà vue chez les Bleus, notamment en 2019 lors d'un match de préparation à la Coupe du monde face à l'Écosse. D'aucuns auraient préféré voir Baptistes Serin à la mêlée. Il est vrai que le Toulonnais a été excellent avec le RCT. Il a d'ailleurs été retenu par Galthié pour préparer la Coupe du monde.

Il n'est pas le seul varois dans cette composition de rêve puisque le Fidjien Wainiqolo a aussi été plébiscité par les fans. Sans surprise, la formation la plus représentée est le Stade Toulousain avec le talonneur Marchand et surtout une seconde ligne entièrement toulousaine composée d'Arnold et Meafou. L'exceptionnel Thomas Ramos, pour reprendre les mots de Tana Umaga, est logiquement présent à l'arrière.



Cependant, de l'avis de certains, un sixième représentant manque à l'appel : Jack Willis. L'Anglais a pour eux réalisé une meilleure saison que le Bordelais Diaby et le Parisien Macalou. Un choix qui se défend. Cependant, tout le monde s'accorde sur le choix de sélectionner le Rochelais Grégory Alldritt au poste de 3e ligne centre.



Le Stade Rochelais, double champion d'Europe en titre, est également représenté en première ligne par les piliers Wardi et Atonio. Eux aussi ont été retenus par le sélectionneur du XV de France pour préparer la Coupe du monde. Au total, on retrouve 9 joueurs du XV de France dans ce XV type de la saison.



Une poignée d'éléments étrangers a en effet brillé à l'image de Josua Tuisova. Désormais aligné au centre, le compatriote de Wainiqolo a fait d'énormes dégâts. Dans un style bien différent, Émilien Gailleton a été la révélation de la saison au centre. Sa présence ne souffre aucune contestation. Quant à Dumortier, bien que déçu de sa deuxième partie de saison, il a été l'un des ailiers les plus performants sur l'ensemble de l'exercice.