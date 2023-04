TOP 14. Le Stade Toulousain avec une flopée de jeunes et d’espoirs face au Stade Français

Samedi soir, le leader du Top 14 Toulouse se déplacera sur la pelouse du 3ème, le Stade Français. Découvrez la composition des deux équipes.

TOP 14. Une semaine avant le Leinster, Toulouse doit-il faire tourner pour le ''Classico'' ?Samedi soir, le Stade Toulousain, futur adversaire du Leinster en Champions Cup, se déplace sur la pelouse du Stade Français, le troisième de Top 14. Une rencontre capitale pour les joueurs de Quesada, qui voient les autres prétendants au Top 6 reprendre du terrain ces dernières semaines. Pour ce faire, le technicien argentin a aligné sa meilleure équipe possible, en témoignent les titularisations de Delbouis, Dakuwaqa, Habel-Kuffner, Gabrillagues ou encore Alo-Émile. Hamdaoui occupera le poste d'arrière, tandis que Segonds sera accompagné de Coville à la charnière. Une grosse équipe donc, et ce malgré les forfaits de certains cadres, comme Macalou, Ward ou encore Parra. Sur le banc, les Parisiens pourront compter sur la puissance de Van Der Mescht, ainsi que sur Hall et Léo Barré. Du beau monde donc, pour tenter de mettre fin à la très bonne forme d'un Stade Toulousain qui, même s'il se déplacera avec l'ambition de l'emporter, va mettre la plupart de ses cadres au repos.

Stade Français 1 M. Alo-Émile 2 Ivaldi 3 P. Alo-Émile 4 Gabrillagues (cap) 5 Pesenti 6 Briatte 8 Habel-Kuffner 7 Kremer 9 Coville 10 Segonds 11 Etien 12 Delbouis 13 Naivalu 14 Dakuwaqa 15 Hamdaoui 16 Peyresblanques 17 Kakovin 18 Van der Mescht 19 Hirigoyen



20 Hall 21 Barré 22 Arrate 23 Koch

RUGBY. TOP 14. Vers une fin de carrière prématurée pour Morgan Parra (Stade Français) ?En effet, et comme vous le savez certainement, Antoine Dupont et les siens se déplaceront sur la pelouse du Leinster en Champions Cup la semaine prochaine, pour ce qui sera certainement le match le plus important de leur saison jusque-là. De ce fait, la plupart des internationaux des Rouges et Noirs ne prendront pas part à la rencontre de championnat. L'occasion de donner du temps de jeu à de nombreux jeunes, comme Merkler, Vergé, Cramont, Boubila, Edgar Retière ou encore Costes. Placines sera capitaine, tandis que Jaminet et Chocobares enchaîneront en tant que titulaires. Quant à Fouyssac, il portera le numéro 13 dans le dos, après avoir connu face au Racing 92 le poste de troisième ligne. Enfin, l'on retrouve sur le banc le petit frère de Romain, Théo Ntamack.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Cramont 3 Ainu'u 4 Brennan 5 Vergé 6 Elstadt 8 Roumat 7 Placines (cap) 9 Graou 10 Nanaï-Williams 11 Delibes 12 Chocobares 13 Fouyssac 14 Bainivalu 15 Jaminet 16 Boubila 17 Duprat 18 Merkler 19 T. Ntamack



20 Page-Relo 21 Costes 22 E. Retière 23 Mallez

