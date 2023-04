TOP 14. Avant le Classico, nous vous expliquons pourquoi Paris est la bête noire du Stade Toulousain

À quelques jours de la 22e journée de Top 14, le Stade Français reçoit Toulouse, pour le Classico. En plongeant dans les archives, Paris se dresse comme la bête noire des Toulousains.

Un bilan négatif pour Toulouse

Bien que le Stade Toulousain soit le leader du Top 14, et l'une des meilleures équipes du monde ces dernières saisons, Paris semble avoir trouvé l'antidote. En effet, les hommes de Gonzalo Quesada réussissent bien leur rendez-vous avec les Toulousains, au point de n'avoir perdu qu'une fois lors des 6 derniers matchs ! En début d'année, Toulouse avait reçu Paris pour le compte de la 10e journée de Top 14, mais la bande à Dupont avait réussi à arracher un match nul à la dernière action du match, suite à un essai de Paul Costes. Puis, la saison dernière, le Stade Français s'était offert le scalpe du champion de France 2021, à domicile et à l'extérieur. L'armada rose avait gagné 23 à 16 à Jean Bouin, puis 28 à 29 à Ernest-Wallon, après une deuxième période à sens unique. En 2021, Toulouse avait largement remporté le match (48-24), sûrement pour laver son affront du match aller, où Paris s'était imposé 48 à 14, avec 18 points de Joris Segonds. Enfin, les hommes d'Ugo Mola n'étaient pas parvenus à vaincre le club de la capitale en 2020, perdant une nouvelle fois dans la douleur (30-18).

Paris performe à domicile

Après une belle victoire sur la pelouse de Brive, les joueurs du Stade Français sont prêts à reprendre du service à domicile. Ces derniers sont pourtant sur une série négative de deux revers à domicile, face à Lyon en Challenge Cup, puis lors du derby contre le Racing 92. Inutile de vous dire alors que les locaux auront à cœur de redorer leur blason, face à un cador du championnat. Néanmoins, malgré ces deux défaites, Paris est une équipe qui fonctionne plutôt bien à domicile. En effet, les coéquipiers de Macalou sont sur la deuxième marche du podium parmi les équipes qui ont engrangé le plus de points à domicile, derrière le Stade Toulousain ! Cette année, seul le Racing 92 et Toulon ont glané 4 points à Jean Bouin, et les meilleures écuries se sont cassé les dents. En moyenne depuis le début de saison, Paris n'a encaissé que 10,7 points à domicile, ce qui est le plus petit taux du Top 14. Néanmoins, Toulouse figure à la deuxième place des clubs les plus compétitifs du Top 14, avec 5 succès hors de ses bases. Ce match devrait tout de même tourner en faveur des locaux, en supposant qu'Ugo Mola et son staff décident d'opter pour une rotation d'effectif en vue de la demi-finale face au Leinster.

