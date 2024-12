TOP 14. Le roi des plaquages cassés n'est ni Bordelais, ni Toulousain, et ce n'est pas surprenant

Incontesté, Sireli Maqala règne sur le Top 14. Le centre bayonnais écrase les défenses adverses avec 47 plaquages cassés, une performance qui sublime l’attaque de l’Aviron.

Depuis son arrivée à Bayonne, Sireli Maqala n’a cessé d’impressionner. Associé à l’international anglais Manu Tuilagi au centre de l’attaque, le Fidjien marche littéralement sur l’eau cette saison.

Sa capacité à casser les plaquages est devenue un cauchemar pour ses adversaires et une bénédiction pour l’Aviron Bayonnais, qui profite de ses exploits pour continuer à s’imposer en Top 14.

47 plaquages cassés

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 47 plaquages cassés depuis le début de la saison, Maqala domine le classement des meilleurs casseurs de défense. Il devance même le Géorgien Davit Niniashvili, pourtant lui aussi impressionnant avec 38 plaquages cassés. Ces statistiques confirment l’incroyable impact du Fidjien sur le jeu offensif bayonnais.

La complémentarité entre Maqala et Tuilagi est l’un des secrets de la réussite de l’Aviron cette saison. Là où l’Anglais apporte sa puissance et son expérience, Maqala ajoute une touche de magie et d’imprévisibilité. Ce duo offre à Bayonne une arme redoutable au centre du terrain, capable de déchirer n’importe quelle défense.

Un joueur qui enchaîne les exploits

Au-delà des chiffres, Maqala est un joueur spectaculaire. Ses percées fulgurantes et ses offloads millimétrés électrisent Jean-Dauger à chaque match. Contre Toulouse, il avait sauvé son équipe en offrant la victoire sur un éclair de génie à la 78e.

Champion olympique avec les Fidji, Maqala n’est pas seulement un joueur de statistiques. C’est aussi une personnalité attachante et un coéquipier exemplaire, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027. Sa loyauté envers Bayonne renforce son statut de chouchou du public basque.

Sireli Maqala, l'incontournable du Top 14

Avec un joueur de ce calibre, l’Aviron peut rêver en grand. Si Maqala continue sur cette lancée, Bayonne pourrait bien s'installer durablement en Top 14. L’international fidjien est déjà un élément clé, mais il semble encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

Maqala est devenu une référence en Top 14. Ses performances sur le terrain et son influence en dehors symbolisent parfaitement l’ambition de Bayonne. Et si Maqala était tout simplement le meilleur centre de la saison ? Une chose est sûre : les supporters de l’Aviron ne sont pas prêts de s’en lasser.