TOP 14. Le RCT rassuré : Cheslin Kolbe devrait pouvoir disputer la fin de saison

L'ailier des Springboks et de Toulon, Cheslin Kolbe, souffre d'une entorse de la cheville et sera écarté des terrains durant environ un mois.

On l'avait entendu hurler de douleur après que ça cheville a tourné. Dans la foulée de son essai inscrit face à Lyon au terme d'une belle intervention dans la ligne d'attaque, Cheslin Kolbe sortait sur civière, en pleurs. Si rapidement, son manager Pierre Mignoni avait le voile sur l'inquiétude qui planait au-dessus du camp varois en annonçant que son ailier ne souffrait pas d'une fracture, il devait passer des examens supplémentaires. Et le verdict est tombé : selon L'Équipe, le champion du monde 2019 souffrirait finalement d'une grosse entorse. Aucun arrachement ligamentaire ne serait à déplorer et le Sud-Africain devrait être absent des terrains pendant un mois.

Top 14. RC Toulon. Cheslin Kolbe se blesse, Gabin Villière de retour pour le remplacer ?D'ores et déjà forfait pour la réception de ses compatriotes des Cheetahs samedi en Challenge Cup, Kolbe manquera également un quart de finale hypothétique à Mayol, mais aussi les deux journées suivantes de Top 14. Il devrait postuler pour une demie européenne ou la réception de La Rochelle au Vélodrome, début mai, afin d'aider ses coéquipiers à aller décrocher une qualification. Lui qui restait sur 2 essais sur ses 2 derniers matchs de championnat.