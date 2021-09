TOP 14. Le Racing 92, la nouvelle bête noire de Clermont ?

Depuis quelques années, Clermont semble avoir du mal à s'imposer face au Racing 92. Arriveront-ils à renverser la vapeur ce dimanche au stade Marcel-Michelin ?

Depuis sa remontée dans l'élite en 2010, le Racing 92 n'a cessé d'impressionner. Retrouvant dès les premières années les hauteurs du classement, le club de Jacky Lorenzetti s'est désormais imposé comme un des principaux favoris pour le bouclier de Brennus. Une équipe de stars, que beaucoup d'équipes peuvent redouter. C'est d'ailleurs sûrement le cas de Clermont qui affrontera ce week-end le dauphin du Stade Toulousain en clôture de la 5e journée de championnat. Un match qui promet, d'autant plus que les Clermontois sortent d'une performance de haute-voltige face aux champions de France. Une victoire permettrait aux Jaunards de se donner de l'air au classement, mais également de mettre fin à cette mauvaise série face au Racing ! Car ces derniers temps, il semblerait que les coéquipiers de Camille Lopez peinent à s'imposer face aux champions de France 2016...

3 ans... Cela fait plus de 3 ans que les Clermontois n'ont pas gagné un match face à l'équipe des Hauts-de-Seine. À cette époque, Jacques Brunel était encore sélectionneur, c'est pour vous dire ! En ce dimanche, les hommes de Franck Azéma avaient surclassé les Racingmen à la U Arena, sur le score de 17 à 40. Mais depuis ce jour, plus rien. C'est bien simple, depuis cette victoire, Clermont n'a pris que 3 points sur 20 possibles face au Racing en championnat. Des chiffres qui font mal, et qui prouvent la tendance actuelle entre ces deux équipes. En témoigne la dernière victoire du Racing face à Clermont, sur le score de 45-19. On imagine donc aisément que Damian Penaud et ses collègues voudront enfin s'imposer, d'autant plus à la maison. Car oui, pour revoir une victoire des Jaunards à Marcel-Michelin, il faut remonter encore plus loin, au 23 septembre 2017 exactement (23-21).