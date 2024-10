TOP 14. Le patron est de retour : la concurrence s'incline devant la maestria d'Antoine Dupont

Antoine Dupont n’a pas besoin de plus de 114 minutes pour rappeler à tous pourquoi il est le meilleur. Un triplé face à Clermont, et déjà des chiffres qui parlent : le patron est de retour.

Deux matchs seulement, et Antoine Dupont est déjà chaud comme la braise. Après des vacances bien méritées, le demi de mêlée du Stade Toulousain a retrouvé les terrains en fanfare.

Et avec un triplé face à Clermont, il a une nouvelle fois montré qu'il est bien plus qu'un simple joueur : il est un plus qu'un phénomène, mais véritablement un joueur à part.

Dupont domine (encore) la concurrence

Ce qui impressionne encore plus, ce sont les stats. Parmi les 40 joueurs ayant cumulé 5 réalisations et passes décisives ou plus cette saison en Premiership, United Rugby Championship et TOP 14, seuls 4 rugbymen ont été impliqués sur un essai toutes les 40 minutes ou moins.

Devinez qui mène cette danse ? Antoine Dupont avec un essai ou une passe décisive toutes les 23 minutes. Il laisse la concurrence loin derrière : Max Malins (34 minutes), Damian Penaud (35 minutes) et Jamison Gibson-Park (38 minutes).

23 - Of the 40 players to have registered 5+ combined tries & assists across the Premiership, URC and TOP 14 this season, just 4 have averaged a try involvement every 40 minutes or fewer:



23 – Antoine Dupont

34 – Max Malins

35 – Damian Penaud

38 – Jamison Gibson-Park



Prolific. pic.twitter.com/yVmzOEolVd — OptaJonny (@OptaJonny) October 24, 2024

D'aucuns diront qu’il n’a joué que 114 minutes cette saison. À titre de comparaison, Malins a passé 237 minutes sur le terrain, Penaud 387, et Gibson-Park 267. Mais on peut dire que l'efficacité de Dupont est tout simplement redoutable en si peu de temps passé sur le pré.

Si certains pouvaient se demander si le capitaine des Bleus retrouverait rapidement son meilleur niveau après ses vacances, il a coupé court à toutes les interrogations. Il semble même encore plus fort qu'avant grâce à son passage à 7.

Pour l’instant, le Stade Toulousain n’a plus connu la défaite en TOP 14 avec lui titulaire depuis... juin 2022. Un chiffre qui en dit long sur son influence.

De bon augure pour le XV de France à l'approche des tests de novembre. Cela fait un an que Dupont n’a plus joué sous le maillot tricolore. Autant dire que les supporters attendent son retour avec impatience, surtout avec cette forme éclatante.