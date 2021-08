Top 14 - Le MHR dévoile un 3ème maillot bien différent des saisons passées

Après avoir révélé ses 2 premiers jeux de maillot, le MHR a présenté la nouvelle tenue Third que les Cistes porteront notamment en Champions Cup.

C'est donc toujours main dans la main avec son principal partenaire le Coq Sportif que le MHR a dévoilé ses nouveaux maillots cette année. Trois tenues (une bleu, une bleu nuit) dont la dernière, blanche, qui contraste pleinement avec ce qu'avait connu Montpellier avec son maillot orange lors des dernières saisons. Dans son communiqué, le club héraultais s'est d'ailleurs justifié du changement drastique au niveau du maillot européen : "L’orange des dernières années n’est plus cette saison, comme pour sacraliser cette tunique avec laquelle le MHR a gagné la Challenge Cup, tout en espérant vivre d’aussi belles aventures avec cette nouvelle tenue !"

Vous noterez que ce maillot blanc, plutôt flash et élégant, ressemble fortement au deuxième maillot du XV de France, où l'ADN Le Coq Sportif est réellement frappant, plus encore que sur les autres maillots. Ajouté au nom "Altrad" au milieu du maillot et si Paul Willemse le porte, vous pouvez, en cas d'inattention, rapidement pensez que vous regardez un match des Bleus...

Crédit image : Le Coq Sportif - MHR