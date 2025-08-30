TOP 14. Le maillot extérieur du Stade Toulousain 25/26, symbole fort de transmission entre générations

Le Stade Toulousain a présenté son maillot extérieur 25/26 : une tunique blanche ornée des bandes rouges et noires, directement inspirée des jeunes de l’Association.

Un hommage aux jeunes de l’Association

Le Stade Toulousain a levé le voile ce vendredi sur sa tunique away pour la saison 2025/2026. Et comme souvent avec le club rouge et noir, le maillot ne se limite pas à un simple bout de tissu : il raconte une histoire.

Directement inspiré des maillots portés chaque week-end par les jeunes de l’Association, ce maillot reprend les fameuses bandes rouges et noires sur fond blanc. Un design sobre, efficace, mais surtout symbolique : il illustre ce lien si particulier entre les générations qui composent l’ADN du Stade Toulousain.

La transmission comme fil rouge

Du terrain de l’école de rugby aux pelouses du Top 14, le message est clair : au Stade, tout commence par le jeu de mains, la transmission et le travail collectif.

Voir les pros enfiler une tunique proche de celle des minimes ou cadets, c’est rappeler que chaque François Cros, Matthis Lebel et Clément Vergé d’aujourd’hui a, un jour, porté ces couleurs à Ernest-Wallon, ballon en main et étoiles plein les yeux.

Un clin d’œil fort, qui résonne autant chez les supporters que chez les éducateurs bénévoles, eux qui façonnent l’avenir du club semaine après semaine.

Une tunique pour s'imposer à l'extérieur

Ce maillot accompagnera les Toulousains lors de leurs déplacements, en Top 14 voire en Champions Cup. Une manière de rappeler, même loin de Wallon, que le jeu et l’identité du Stade ne connaissent pas de frontières. PHOTOS. TOP 14. Stade Toulousain : le nouveau maillot 2025-2026 au parfum de légendeEntre tradition et modernité, ce maillot away 25/26 s’inscrit dans une continuité : celle d’un club qui ne cesse de valoriser ses racines tout en visant l’excellence au plus haut niveau.