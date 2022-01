Top 14. Le LOU à son tour touché par le COVID avant son match face à Pau !

Suite aux tests réalisés ce jeudi, 6 joueurs et membres du staff du LOU seraient positifs au COVID. Pour l'heure, la rencontre face à Pau ne semble pas menacée.

Décidément, tout le monde est touché par le COVID ! Après l'USAP, Toulon, Montpellier et La Rochelle, c'est au tour du LOU d'enregistrer des cas positifs dans son effectif. Selon les informations du Progrès, 6 joueurs et membres du staff seraient touchés. Néanmoins, et contrairement aux deux affiches prévues ce dimanche (Toulon-Stade Rochelais et Toulouse-Montpellier), le match entre le LOU et Pau devrait bel et bien se dérouler. En effet, et même si Lyon sera privé de quelques éléments, Pierre Mignoni dispose d'assez de joueurs pour ne pas devoir reporter la rencontre. Un moindre mal, surtout lorsque l'on sait les difficultés qu'auront les équipes à rattraper leurs matchs de retard.

Pour rappel, les coéquipiers de Tuisova (6ème au classement avec 35 points) recevront ce samedi à 17h la Section Paloise (8ème avec 28 points) dans un match très important pour les deux formations. Au match aller, Pau l'avait emporté 21-17, et ce malgré le carton rouge reçu par Tagitagivalu à la 25ème minute de jeu.

